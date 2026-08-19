Leapmotor C10 convince i proprietari inglesi: doppio premio per qualità-prezzo e spazio

La Leapmotor C10 ottiene due premi importanti nel Regno Unito e, questa volta, il giudizio arriva direttamente da chi l’auto la usa tutti i giorni. Il SUV elettrico cinese ha infatti conquistato due categorie agli Electric Road UK EV Owners Poll Awards Summer 2026, risultando il più apprezzato per rapporto qualità-prezzo e spazio e praticità. Due riconoscimenti che fotografano abbastanza bene il tipo di proposta con cui Leapmotor sta cercando di farsi strada anche sul mercato europeo.

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Leapmotor C10 convince soprattutto per prezzo e spazio

Il punto interessante di questi premi è proprio il metodo utilizzato per assegnarli. Non c’è stata una giuria tecnica, ma sono stati i proprietari britannici di auto elettriche a indicare gli aspetti che apprezzano maggiormente delle proprie vetture. Nel caso della C10, le risposte si sono concentrate soprattutto sul prezzo e sulla quantità di spazio disponibile a bordo.

Russel Whitehouse, direttore e fondatore di Electric Road, ha spiegato che i giudizi sono stati piuttosto uniformi. Chi possiede la C10 ha citato spesso il comfort, l’abitabilità, il costo d’acquisto e la facilità con cui il SUV riesce ad adattarsi alle esigenze di una famiglia.

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Un responso che naturalmente soddisfa Leapmotor UK. Damien Dally, amministratore delegato della filiale britannica, ha ricordato come uno degli obiettivi del marchio sia proprio quello di rendere l’auto elettrica più accessibile, senza per questo rinunciare a tecnologia e dotazioni. Il fatto che siano stati gli stessi proprietari a premiare la C10 proprio su questi aspetti rappresenta quindi un segnale particolarmente significativo per la casa.

Nel Regno Unito la Leapmotor C10 parte da 36.500 sterline, ma grazie all’attuale LEAP-GRANT il prezzo scende a 32.750 sterline. Una cifra che va letta insieme a una dotazione già piuttosto ricca.

La C10 dichiara infatti fino a 423 km di autonomia WLTP e offre di serie sedili anteriori elettrici, riscaldati e ventilati, cerchi in lega da 20 pollici, tetto panoramico, telecamera a 360 gradi e volante riscaldato. Nell’abitacolo spicca soprattutto il grande touchscreen centrale HD da 14,6 pollici, affiancato dal quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. C’è anche un impianto audio premium con 12 altoparlanti.

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Sul fronte della sicurezza il SUV ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP e dispone di numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Per Leapmotor si tratta quindi di un altro risultato utile nella sua corsa sul mercato europeo. In mezzo a un numero sempre maggiore di SUV elettrici, la C10 sembra essersi ritagliata il proprio spazio puntando su argomenti molto semplici da capire: tanto spazio, una dotazione completa e un prezzo che prova a restare competitivo.