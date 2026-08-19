Il rosso Ferrari non vale di più: F50 Giallo Modena all’asta per 14,5 milioni

Una cifra astronomica per un’auto che nel 1995 costava circa tre volte meno, non può stupire. Monterey 2026 ha deciso che la Ferrari F50 è una commodity per miliardari con il vizio dell’acceleratore.

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Pochi giorni fa, due F50 sono passate di mano a poche ore di distanza l’una dall’altra, su palchi d’asta diversi, Mecum e RM Sotheby’s, per un totale combinato di 25 milioni di dollari. È semplicemente Monterey, dove il denaro smette di avere un riferimento nel mondo reale.

Il record lo ha stabilito la Giallo Modena di Mecum, 13.250.000 dollari di aggiudicazione, 14.575.000 con le commissioni a carico dell’acquirente. Superata l’F50 rossa venduta poche ore prima da RM Sotheby’s a 12.105.000 dollari, quella che apparteneva a Mike Tyson quando era nuova di fabbrica, dettaglio che da solo varrebbe un articolo. Oggi, però, vince il giallo.

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Delle 349 F50 mai prodotte, soltanto 31 portano questa livrea, il 9% della produzione totale. La carrozzeria Giallo Modena è diventata, a quanto pare, la nuova unità di misura della rarità nel mercato del collezionismo.

Il numero di serie 106690 ha vissuto i suoi primi anni in Svizzera, specifiche europee, a differenza della maggioranza delle sorelle che hanno attraversato l’Atlantico da nuove, prima di inseguire il sogno americano. Sul contachilometri, 7.253 km. Condizioni di originalità elevata, certificazione Ferrari Classiche con Libro Rosso, libretti e manuali originali.

Poi c’è anche il dettaglio che trasforma un’auto già straordinaria in un oggetto da concorso d’eleganza: il set di valigie Schedoni in tre pezzi, la custodia rigida per il kit barchetta/berlinetta, la capote di emergenza, la torcia interna. Tutto presente, compreso il kit attrezzi che nessun proprietario di Ferrari toccherebbe mai con un dito.

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C’è anche un rarissimo paio di stivali da guida TOD’s F50, taglia 7.5, consegnati col veicolo al primo cliente nel 1995 e rimasti con l’auto per trent’anni. I giudici dei concorsi d’eleganza assegnano punti extra per queste calzature.

Vale la pena ricordare che qualche mese fa Louis Flory, collezionista, appassionato fuori scala, proprietario di un’altra F50 gialla, aveva rifiutato un’offerta da dodici milioni di dollari. Alla luce di quanto accaduto a Monterey, sembra che avesse ragione.