Fiat riceve un importante riconoscimento in Brasile per i 50 anni dello stabilimento di Betim

Cinquant’anni fa Betim iniziava a cambiare volto insieme a Fiat. Da allora lo stabilimento del Minas Gerais è cresciuto fino a diventare uno dei poli industriali più importanti non soltanto per il marchio italiano, ma per l’intero settore automobilistico brasiliano. Proprio questa storia è stata celebrata dall’Assemblea legislativa del Minas Gerais con una seduta speciale dedicata ai 50 anni di presenza Fiat nello Stato.

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Alla cerimonia, organizzata nella Sala Plenaria Juscelino Kubitschek di Belo Horizonte, ha partecipato anche Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, insieme a diversi dirigenti del gruppo.

Fiat e Betim: mezzo secolo che ha cambiato il Minas Gerais

La storia era iniziata nel 1973, quando arrivò l’accordo che rese possibile l’insediamento della casa italiana nella regione. Tre anni dopo, nel luglio del 1976, lo stabilimento aprì ufficialmente i battenti.

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Da quel momento Betim è diventata sempre più importante. Nel corso degli anni sono cambiate le auto prodotte, le tecnologie e perfino il ruolo dello stabilimento all’interno del gruppo, ma il sito è rimasto un punto fermo della presenza Fiat in Brasile.

I numeri raggiunti in cinquant’anni parlano da soli. Dalle linee di Betim sono usciti oltre 18 milioni di veicoli. Oggi lavorano direttamente nel complesso più di 19.000 persone, mentre Stellantis calcola circa 200.000 posti di lavoro indiretti collegati alle sue attività. Nel Minas Gerais operano inoltre più di 400 fornitori legati alla filiera automobilistica.

Nel suo intervento, Herlander Zola ha ricordato che l’impatto di Fiat sul territorio è andato molto oltre la semplice produzione di automobili. Lo stabilimento ha contribuito alla formazione di migliaia di lavoratori, alla crescita di nuove aziende e allo sviluppo industriale di un’area che oggi ha un ruolo di primo piano nell’economia brasiliana.

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Anche sul fronte commerciale il rapporto tra Fiat e il Brasile resta fortissimo. Negli ultimi 25 anni il marchio ha chiuso in testa al mercato nazionale per 20 volte e nel 2026 si prepara a confermare il sesto anno consecutivo da leader.

Una parte importante di questo successo arriva proprio dalla capacità di sviluppare modelli pensati per il pubblico locale, interpretando gusti ed esigenze molto diverse da quelle europee.

Il futuro, intanto, è già stato deciso. Stellantis investirà 14 miliardi di real brasiliani a Betim entro il 2030, il più grande ciclo di investimenti mai destinato allo stabilimento.

Le risorse serviranno per nuovi prodotti, tecnologie, formazione e aggiornamento dei processi produttivi. Dopo mezzo secolo di attività, Betim continua quindi a essere uno dei luoghi da cui passerà una parte importante del futuro di Fiat in Brasile e, più in generale, in Sud America.