Jeep Compass Plug-in Hybrid, ad agosto 5.000 euro di sconto e rate da 249 euro

Per chi sta guardando con interesse alla Jeep Compass Plug-in Hybrid, agosto porta una promozione che rende il prezzo un po’ più leggero rispetto al listino. La versione Altitude da 225 CV viene infatti proposta a 40.900 euro, contro i 45.900 euro richiesti normalmente. In pratica ci sono 5.000 euro di vantaggio, a condizione però di avere un’auto da dare in permuta oppure da rottamare. L’offerta resta valida fino al 31 agosto 2026.

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Jeep Compass Plug-in Hybrid: si parte da 249 euro al mese

Per chi preferisce il finanziamento, Stellantis Financial Services propone una formula con 12.644 euro di anticipo, seguiti da 35 rate mensili da 249 euro. Alla fine resta una maxi rata da 25.030,40 euro.

La cifra mensile è quindi piuttosto bassa, ma come sempre in questi casi bisogna guardare tutto il pacchetto e non soltanto la rata. Il TAN è del 5,75 per cento, mentre il TAEG arriva al 7,2 per cento. L’importo finanziato è di 28.527,05 euro e quello complessivamente dovuto attraverso il credito raggiunge 33.817,77 euro.

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C’è poi il capitolo chilometri. Chi alla scadenza decide di restituire o sostituire la vettura deve restare entro i 45.000 km previsti dal contratto. Superata questa soglia, ogni chilometro in più costa 10 centesimi.

La nuova Compass Plug-in Hybrid prova però a giocarsi una carta importante proprio nell’uso di tutti i giorni. Jeep dichiara tra 90 e 92 km di autonomia elettrica WLTP nel ciclo combinato. Per chi ha la possibilità di ricaricare spesso, soprattutto a casa, potrebbe voler dire affrontare parecchi tragitti quotidiani senza utilizzare benzina. I consumi dichiarati oscillano invece tra 2,7 e 2,9 litri ogni 100 km.

La Jeep Compass, del resto, è ormai diventata una presenza fissa nella gamma del marchio. Il nome è comparso nel 2006, ma è con la generazione arrivata in Europa nel 2017 che il SUV ha davvero trovato la sua dimensione da questa parte dell’Atlantico, diventando in poco tempo uno dei modelli più importanti per Jeep.

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Oggi siamo alla terza generazione, progettata a Torino, messa a punto a Balocco e costruita nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium. La scelta è decisamente più ampia rispetto al passato: e-Hybrid da 145 CV, Plug-in Hybrid da 225 CV e versioni completamente elettriche.

Dal debutto sono state vendute oltre 2,5 milioni di Compass nel mondo. Anche in Italia il nome continua a pesare: nei primi sei mesi del 2026 le immatricolazioni sono state 6.924, mentre tra gennaio e luglio la sola versione plug-in ha raggiunto quota 1.164 unità.