Fiat Abarth V6 Scorpione: il progetto digitale che riporta Abarth alle emozioni di una volta

Una coupé Abarth con motore V6 anteriore, forme muscolose e quattro scarichi. Oggi nella gamma dello Scorpione non esiste nulla del genere, ed è proprio da questa assenza che nasce la Fiat Abarth V6 Scorpione, progetto digitale realizzato da Carlo Indelicato e pubblicato su LinkedIn.

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L’autore accompagna le immagini con una domanda molto semplice: una coupé Fiat Abarth oggi manca all’appello, potrebbe essere uno spunto per il futuro? Ovviamente non siamo davanti a un progetto ufficiale di Fiat o Stellantis, ma a un esercizio indipendente che prova a portare il marchio in un territorio completamente diverso da quello occupato dalle attuali 500e e 600e.

Fiat Abarth V6 Scorpione: una coupé che oggi non c’è

La proposta di Indelicato punta su proporzioni da sportiva classica. Cofano lungo, abitacolo raccolto, tetto basso e una coda corta accompagnata da un grande diffusore. Davanti troviamo una grande presa d’aria centrale, mentre sulle fiancate spiccano cerchi da 20 pollici e carreggiate molto generose.

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Il dettaglio che cambia completamente il carattere del progetto è però quello indicato dallo stesso autore: motore V6 anteriore, una soluzione lontanissima dall’attuale strategia Abarth.

E proprio il futuro dello Scorpione è diventato uno degli argomenti più interessanti degli ultimi mesi. Oggi la gamma europea è esclusivamente elettrica, dopo l’uscita di scena delle 595 e 695 a benzina nel 2024. I risultati commerciali delle nuove elettriche, però, non sono stati particolarmente brillanti: secondo dati Dataforce riportati a luglio, dall’inizio del 2025 in Europa erano state registrate 1.289 Abarth 500e e 726 Abarth 600e.

La stessa Stellantis ha cercato di rendere i modelli più appetibili intervenendo anche sui prezzi in alcuni mercati. Nel Regno Unito, ad esempio, all’inizio del 2026 sono stati annunciati tagli fino a quasi 3.000 sterline sulle Abarth elettriche.

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Ma la vera svolta potrebbe arrivare dal ritorno della benzina. Gaetano Thorel, responsabile Fiat e Abarth in Europa, ha confermato che il marchio sta studiando una nuova sportiva termica basata sulla Fiat 500 Hybrid, pur ammettendo che il piccolo 1.0 da 65 CV oggi utilizzato dalla 500 non sarebbe adatto a una vera Abarth.

Una V6 come la Fiat Abarth V6 Scorpione rimane quindi pura fantasia, ma l’idea di rivedere motori a combustione sotto il simbolo dello Scorpione appare oggi molto meno improbabile rispetto a qualche anno fa.