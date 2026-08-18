Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY27 sorpresa in strada: si prepara alle norme Euro 7

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY27 torna a farsi vedere su strada e questa volta non c’è praticamente nessun camuffamento a nasconderla. Le nuove foto spia sono state pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit, che accompagna gli scatti con un’indicazione piuttosto chiara: si tratterebbe di una Stelvio Model Year 2027 impegnata nei test per gli aggiornamenti necessari in vista delle normative Euro 7.

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Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY27: il V6 sembra destinato a resistere

A giudicare dalle immagini, dal punto di vista estetico non sembrano esserci novità importanti. Il SUV del Biscione conserva il frontale che conosciamo, i quattro terminali di scarico e tutti gli elementi tipici della Quadrifoglio. Il lavoro dovrebbe quindi concentrarsi soprattutto sotto la carrozzeria, con gli adeguamenti necessari per consentire al modello di arrivare fino all’ultimo anno della sua carriera.

La presenza del muletto è interessante soprattutto perché conferma quanto Alfa Romeo continui a puntare sulla versione più sportiva dello Stelvio. La Quadrifoglio è tornata ordinabile in Europa nel 2026 e utilizza ancora il 2.9 V6 biturbo da 520 CV, abbinato alla trazione integrale Q4.

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Lo Stelvio ha ormai alle spalle una carriera piuttosto lunga. Presentato al Salone di Los Angeles nel novembre 2016, proprio in versione Quadrifoglio, è stato il primo SUV di serie nella storia di Alfa Romeo. Le vendite sono iniziate nel 2017 e il modello, sviluppato sulla piattaforma Giorgio insieme alla Giulia, ha permesso al marchio di entrare per la prima volta in uno dei segmenti più importanti del mercato premium.

Adesso, però, il conto alla rovescia è iniziato. Stellantis ha confermato ufficialmente che Stelvio e Giulia, comprese le Quadrifoglio, resteranno in produzione fino al 2027. Il MY27 immortalato in queste immagini potrebbe quindi rappresentare una delle ultime evoluzioni dell’attuale generazione.

Più difficile capire cosa accadrà dopo. Il nuovo Stelvio che in passato sembrava destinato ad arrivare molto prima è stato rimesso in discussione insieme ai programmi del segmento D. Stellantis ha comunque ribadito di voler rinnovare l’intera gamma Alfa Romeo entro il 2030 e sta ancora valutando l’architettura da utilizzare per le future Giulia e Stelvio, prendendo in considerazione anche eventuali partnership.