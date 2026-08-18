Ferrari è sold out fino al 2028: per una nuova Rossa bisogna aspettare almeno due anni

Chi oggi decidesse di ordinare una nuova Ferrari dovrebbe mettere in conto parecchia pazienza. Il portafoglio ordini della casa di Maranello è infatti già coperto fino al 2028, segno che la domanda continua a rimanere elevatissima nonostante prezzi, esclusività e un mercato automobilistico internazionale certamente non semplice. Per molti clienti Ferrari, naturalmente, attese di questo tipo non rappresentano una novità, ma avere praticamente due anni di produzione già assegnati dà comunque la misura del momento attraversato dal Cavallino Rampante.

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Ferrari sold out fino al 2028: ordini già pieni per i prossimi due anni

Tra le sorprese più interessanti c’è la Ferrari Luce, prima elettrica nella storia del marchio. Il modello ha fatto discutere parecchio fin dal momento della sua presentazione, soprattutto tra gli appassionati più legati ai tradizionali motori di Maranello. Le perplessità, però, non sembrano aver frenato i clienti: la prima produzione sarebbe già interamente prenotata.

Ferrari negli ultimi anni ha allargato parecchio i propri orizzonti. L’arrivo di Purosangue ha portato il marchio in un territorio che un tempo sembrava impensabile, mentre con Luce è arrivato anche il passaggio alla propulsione completamente elettrica. Questo non significa però abbandonare le sportive tradizionali, che continueranno a rappresentare una parte fondamentale della gamma.

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Nei prossimi mesi cambieranno anche alcuni protagonisti del listino. Modelli come 296 GTS, Roma Spider e SF90 XX, comprese alcune delle rispettive varianti, si avviano verso l’uscita di scena, mentre aumenterà progressivamente la produzione delle novità più recenti.

Tra queste troviamo Amalfi, 296 Speciale e Speciale A, oltre alla nuova 849 Testarossa. Una rotazione continua che permette a Ferrari di mantenere la gamma sempre fresca senza rinunciare alla caratteristica produzione limitata che contribuisce a sostenere l’esclusività del marchio.

Il calendario futuro è tutt’altro che vuoto. Maranello ha già mostrato altri modelli importanti, tra cui Amalfi Spider, la stessa Luce e la particolare 12Cilindri Manuale. Intanto continua a far parlare anche una possibile versione aperta della F80, avvistata durante alcuni test nei dintorni della sede Ferrari.

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Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Per chi sogna quindi di entrare oggi in concessionaria e ordinare una nuova Ferrari, la vera difficoltà non sembra essere soltanto scegliere il modello. Bisogna soprattutto trovare posto in una lista d’attesa che ormai guarda direttamente al 2028.