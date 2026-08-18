Alfa Romeo Alimena, una nuova coupé immaginata come erede spirituale della 8C

Ci sono automobili che, una volta uscite di scena, diventano quasi intoccabili. La Alfa Romeo 8C Competizione è sicuramente una di queste e proprio da questa considerazione è partito il designer indipendente Luigi Lumia per realizzare la sua ultima creazione. Si chiama Alfa Romeo Alimena ed è una sportiva immaginaria che non vuole riportare in vita la 8C, ma raccoglierne idealmente lo spirito attraverso forme completamente nuove.

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Lumia ha spiegato di non essere interessato a modernizzare un modello nato in un’altra epoca. L’obiettivo era piuttosto quello di creare qualcosa con la stessa presenza scenica e lo stesso carattere, utilizzando però il proprio linguaggio stilistico. Il progetto è nato da un primo disegno a mano, successivamente sviluppato con assistenza dell’intelligenza artificiale fino ad arrivare alle immagini che vediamo.

Alfa Romeo Alimena: una sportiva che guarda alla 8C senza copiarla

Le proporzioni della Alfa Romeo Alimena raccontano subito che tipo di automobile aveva in mente il designer. Il cofano è molto lungo, l’abitacolo arretrato e la coda estremamente compatta. Le fiancate sono pulite ma non piatte: le superfici cambiano forma con continuità e soprattutto nella zona dei passaruota danno alla vettura una presenza molto muscolosa.

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Davanti troviamo uno scudetto Alfa Romeo piuttosto contenuto, accompagnato da sottili firme luminose e da due grandi aperture laterali che rendono il muso ancora più basso. Anche i cerchi richiamano alla lontana alcuni disegni tradizionali del Biscione, senza però riproporli in maniera identica.

La coda è probabilmente la zona dove l’Alfa Romeo Alimena prende maggiormente le distanze dalle sportive del passato. I gruppi ottici diventano due sottili tagli orizzontali, mentre più in basso spicca un grande diffusore. Ai lati troviamo quattro terminali di scarico che sembrano quasi una dichiarazione d’intenti: una vettura del genere, nella visione di Lumia, dovrebbe avere ancora un motore capace di farsi sentire.

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Il riferimento alla 8C Competizione rimane dunque soprattutto nello spirito. Presentata in versione definitiva nel 2006 e arrivata sul mercato in appena 500 esemplari, la coupé utilizzava un V8 aspirato da 4,7 litri con 450 CV. Alla coupé si aggiunsero poi 500 unità della Spider, rendendo la famiglia 8C una delle più esclusive della storia recente del marchio.

Oggi Alfa Romeo è tornata nel mondo delle fuoriserie con la 33 Stradale, prodotta in appena 33 esemplari. Progetti indipendenti come Alfa Romeo Alimena mostrano però quanto sia ancora forte tra gli appassionati il desiderio di rivedere una grande coupé del Biscione capace di raccogliere, senza imitarla, l’eredità della 8C.