Abarth 600e, ad agosto 4.300 euro di sconto sulla Turismo

Ad agosto la Abarth 600e torna in promozione con uno sconto piuttosto consistente sulla versione Turismo. Il prezzo di listino è di 42.250 euro, ma grazie al bonus Abarth si scende a 37.950 euro, con un vantaggio complessivo di 4.300 euro. L’offerta è riservata ai clienti privati, resta valida fino al 31 agosto 2026.

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Abarth 600e ad agosto da 399 euro al mese

Per chi sceglie il finanziamento Stellantis Financial Services si parte da un anticipo di 9.948 euro. Seguono 35 rate da 399 euro e, alla fine dei tre anni, resta una rata finale da 20.373,25 euro, che corrisponde al Valore Futuro Garantito. Il TAN fisso è del 7,45%, mentre il TAEG arriva al 9,18%.

La formula considera una percorrenza massima di 30.000 km. Nel caso in cui alla scadenza si decida di restituire o sostituire la vettura, ogni chilometro percorso oltre questa soglia viene conteggiato 10 centesimi. L’offerta comprende inoltre per 12 mesi il servizio Identicar.

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La Abarth 600e è arrivata nel 2024 e ha segnato un passaggio importante per lo Scorpione. È stata sviluppata insieme a Stellantis Motorsport sulla piattaforma Perfo-eCMP e rappresenta il tentativo di trasferire nell’elettrico parte del carattere delle Abarth tradizionali. La Turismo protagonista dell’offerta sviluppa 240 CV, mentre la Competizione arriva a 280 CV. La versione più potente scatta da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi.

La gamma si è poi allargata con la 600e Competizione, che nel 2026 ha preso il posto della Scorpionissima al vertice dell’offerta. In Italia è arrivata anche la serie speciale Milano Cortina 2026, limitata a soli 50 esemplari.

Sul mercato, però, Abarth 600e resta ancora un modello di nicchia. Nel 2025 ne sono state vendute circa 726 in Europa, numeri lontani da quelli delle Abarth termiche del passato. Il contesto nel 2026 sta comunque diventando più favorevole alle elettriche: nel primo semestre le BEV hanno raggiunto il 20,7% del mercato europeo, contro il 15,6% di un anno prima.

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Per Abarth la vera sfida resta quindi capire quanto spazio possa conquistare una sportiva elettrica da oltre 37 mila euro in un mercato che sta crescendo, ma che continua a premiare soprattutto modelli più accessibili.