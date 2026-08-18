Fiat Pandina Tributo Autobianchi, dentro cambia parecchio: spunta un nuovo display

Fiat Pandina Tributo Autobianchi continua a far parlare di sé mentre proseguono i test su strada dei prototipi. Dopo le prime indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, nuovi avvistamenti hanno permesso di raccogliere ulteriori informazioni sulla serie speciale con cui Fiat dovrebbe rendere omaggio allo storico marchio Autobianchi. Dalle nuove foto spia pubblicate da altre testate e non riprodotte in questo articolo, emergerebbe una novità interessante soprattutto per l’abitacolo.

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Fiat Pandina Tributo Autobianchi: arriva un nuovo display centrale

L’elemento più curioso riguarda infatti il sistema multimediale. Sulla plancia del prototipo sarebbe comparso un display centrale più grande rispetto a quello utilizzato oggi sulla Pandina, posizionato in maniera differente e non completamente integrato nel cruscotto.

Accanto allo schermo sarebbero presenti due comandi fisici e una presa USB. Una soluzione apparentemente semplice, ma che rappresenterebbe comunque una novità significativa per la terza generazione della Panda, modello che continua a essere aggiornato nonostante una carriera iniziata ormai parecchi anni fa.

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Non è ancora chiaro se questo nuovo sistema resterà esclusivo della Fiat Pandina Tributo Autobianchi oppure se, dopo il debutto sulla serie speciale, verrà progressivamente esteso anche alle altre versioni. Quest’ultima ipotesi non sarebbe comunque sorprendente: Fiat potrebbe sfruttare la nuova variante per introdurre alcune novità destinate successivamente alla normale produzione.

Un touchscreen più moderno potrebbe portare con sé anche un aggiornamento del software di bordo, con nuove funzioni e una gestione più attuale della connettività. Un intervento utile soprattutto considerando che la Pandina dovrà continuare a confrontarsi con concorrenti decisamente più recenti dal punto di vista tecnologico.

I prototipi della nuova versione circolano su strada dalla fine di giugno e nelle precedenti segnalazioni erano già emersi altri particolari. Tra questi figurano loghi specifici dedicati ad Autobianchi e la presenza di un tetto apribile, elementi che sembrano confermare l’intenzione di Fiat di creare una versione con un’identità ben distinta.

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La scelta del nome Autobianchi aggiunge poi un forte richiamo alla storia dell’automobile italiana. Per il momento Fiat non ha ancora comunicato ufficialmente tutti i dettagli della serie speciale, ma gli ultimi avvistamenti indicano che il progetto è ormai in una fase avanzata. Resta dunque da capire quando arriverà la presentazione definitiva e soprattutto se alcune delle novità introdotte sulla Pandina Tributo Autobianchi finiranno successivamente anche sul resto della gamma.