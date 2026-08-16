Jeep, maxi richiamo per Wagoneer e Grand Wagoneer: coinvolti più di 132 mila SUV

Nuovo richiamo in casa Jeep, questa volta per Wagoneer e Grand Wagoneer. La campagna riguarda complessivamente 132.714 esemplari costruiti tra il 24 febbraio 2021 e il 29 febbraio 2024 e nasce da un problema piuttosto particolare: una modanatura esterna potrebbe non essere stata fissata nel modo corretto.

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Il componente interessato si trova vicino al finestrino laterale posteriore. In alcuni casi potrebbe iniziare ad allentarsi e, nella situazione peggiore, arrivare perfino a staccarsi dalla vettura mentre questa è in movimento.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: cosa c’è dietro il richiamo

A prima vista potrebbe sembrare un difetto di poco conto, ma il vero problema nasce dalle possibili conseguenze. Una modanatura che si stacca durante la marcia può finire sulla carreggiata oppure colpire un veicolo che segue. Per un motociclista il rischio sarebbe ancora maggiore, mentre un automobilista potrebbe trovarsi costretto a sterzare improvvisamente per evitare il pezzo.

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Il richiamo è seguito anche dalla KBA, l’autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici, che lo ha registrato con il numero 16907R. Jeep utilizza invece per questa campagna il codice interno 88C.

I proprietari delle vetture coinvolte saranno invitati a rivolgersi alla rete di assistenza ufficiale. Una volta in officina, i tecnici controlleranno il fissaggio della parte interessata e, se necessario, interverranno per sistemarla. Non si tratta quindi di un’operazione particolarmente invasiva, ma resta comunque importante effettuarla.

Chi possiede una Wagoneer o una Grand Wagoneer acquistata usata dovrebbe prestare un po’ più di attenzione. L’anno di produzione, da solo, non permette infatti di capire con certezza se la vettura rientra nella campagna. Per saperlo bisogna verificare il VIN, cioè il numero di telaio, presso un centro Jeep autorizzato.

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Wagoneer e Grand Wagoneer sono modelli pensati soprattutto per il Nord America e rappresentano il vertice della gamma Jeep per dimensioni, comfort e dotazioni. Proprio per questo un richiamo che supera le 132 mila unità non passa inosservato.

In questo caso, comunque, il problema appare circoscritto e non riguarda motore, cambio o sistemi elettronici complessi. Resta però uno di quei difetti che non conviene ignorare.