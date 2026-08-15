Citroën C3 Live Go, la compatta francese conquista il Best Buy Award 2026 in Brasile

Un nuovo riconoscimento arriva per la Citroën C3 in Brasile, uno dei mercati più importanti per il modello. La versione Live Go ha conquistato il primo posto al Best Buy Award 2026 nella categoria dedicata alle automobili con un prezzo fino a 85 mila real. Il premio, organizzato dalla rivista Quatro Rodas insieme a Mobiauto, mette così in evidenza soprattutto il rapporto tra prezzo, dotazioni e costi di utilizzo della compatta francese. La consegna è avvenuta giovedì 13 agosto al Grand Hyatt São Paulo.

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Citroën C3 Live Go vince il Best Buy Award 2026 in Brasile

Non si tratta di un riconoscimento assegnato semplicemente guardando il prezzo di listino. Per scegliere i vincitori vengono presi in considerazione diversi aspetti che incidono sulla vita quotidiana dell’auto e, soprattutto, su quanto costa mantenerla nel corso degli anni. Tra questi ci sono prestazioni, comfort e sicurezza, ma anche costo dell’assicurazione, manutenzione, disponibilità e prezzo dei ricambi e perdita di valore nel tempo. Vengono inoltre valutati gli aggiornamenti introdotti recentemente sui diversi modelli.

Per Citroën, il risultato ottenuto dalla C3 Live Go conferma la volontà di offrire in Brasile un prodotto accessibile senza rinunciare a spazio e praticità. Pedro Silva, responsabile del marchio per il Sud America, ha sottolineato proprio come il premio rafforzi la strategia adottata per rispondere alle esigenze dei clienti brasiliani in una delle fasce di mercato più combattute.

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La C3 venduta in Brasile è stata pensata con caratteristiche differenti rispetto all’omonimo modello europeo. Citroën la presenta come una compatta con alcuni tratti tipici di un SUV, a partire dall’impostazione rialzata e dall’attenzione riservata allo spazio interno.

Uno dei suoi punti di forza è il bagagliaio da 315 litri, che secondo la casa è il più capiente tra quelli delle dirette concorrenti. Anche la tecnologia ha un peso importante nella proposta: a bordo trova posto il sistema Citroën Connect Touchscreen da 10,25 pollici, dotato di cornici sottili e compatibile senza cavo con Android Auto e Apple CarPlay.

Il Best Buy Award di quest’anno comprendeva complessivamente 32 categorie, dalle auto più economiche fino ai segmenti superiori. Per la C3, imporsi proprio nella fascia fino a 85 mila real rappresenta un risultato particolarmente significativo, perché premia un modello che in Brasile punta soprattutto su semplicità, spazio e prezzo competitivo per conquistare clienti in un mercato dove il costo d’acquisto continua ad avere un peso decisivo.