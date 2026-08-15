Maserati Grecale, ad agosto 2026 3.300 euro di sconto e leasing da 650 euro al mese

Anche Maserati Grecale entra nel gruppo delle auto che ad agosto possono essere acquistate con uno sconto sul prezzo di listino. La promozione riguarda la Grecale 250 disponibile in stock: si parte da 83.200 euro, ma con l’offerta Maserati il prezzo scende a 79.900 euro. Il vantaggio è quindi di 3.300 euro e la proposta resta valida per i clienti privati fino al 31 agosto 2026.

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Maserati Grecale: 3.300 euro di sconto e canone da 650 euro

La formula scelta in questo caso è un leasing finanziario di 48 mesi. Il primo canone anticipato è piuttosto importante, 25.704 euro, seguito da 47 canoni mensili da 650 euro, cifra che comprende 17 euro al mese di spese di gestione. Alla fine resta un valore di riscatto di 34.510 euro.

Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG raggiunge il 5,59%. Gli interessi complessivi ammontano a 7.385 euro. La percorrenza prevista è di 60.000 km: soltanto in caso di restituzione o sostituzione della vettura alla scadenza, gli eventuali chilometri eccedenti vengono addebitati a 6 centesimi l’uno.

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Grecale è uno dei modelli più giovani nella storia del Tridente. Presentata nel marzo del 2022 e commercializzata a partire dal 2023, è stata sviluppata a Modena e viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Cassino. Al debutto la gamma comprendeva le versioni GT e Modena con quattro cilindri mild hybrid e la Trofeo con il V6 Nettuno. Successivamente è arrivata anche la Folgore, prima Maserati SUV completamente elettrica.

Nel giugno 2026 Maserati ha inoltre presentato l’evoluzione MY2027 della Grecale, con modifiche al frontale, aggiornamenti all’abitacolo e l’arrivo del V6 Nettuno da 390 CV sulla Modena. La Grecale continua così ad avere un ruolo centrale nella gamma del marchio.

Il momento commerciale di Maserati, però, rimane complicato. In Italia, tra gennaio e giugno 2026, il marchio ha immatricolato 624 vetture, contro le 1.020 dello stesso periodo del 2025: il calo è del 38,8%. Nel solo mese di giugno sono state 166.

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Anche guardando al mercato mondiale emerge la stessa difficoltà. Nel 2025 Maserati ha venduto 11.127 auto nel mondo, rispetto alle 14.725 del 2024 e alle 26.689 del 2023. Stellantis ha indicato proprio il calo dei volumi della Grecale tra le ragioni della flessione registrata lo scorso anno. Nel primo semestre 2026, intanto, a Cassino sono state prodotte 2.575 Grecale, a conferma di volumi ancora lontani da quelli che il modello aveva l’obiettivo di raggiungere al momento del lancio.