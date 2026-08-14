Nuova Peugeot 508, più bassa, più elegante e più sportiva: il render che sorprende

Una nuova Peugeot 508 con carrozzeria bassa, due sole porte e proporzioni quasi da gran turismo. È questa l’idea pubblicata nelle scorse ore dalla pagina Facebook Sezer Design, che ha provato a immaginare quale aspetto potrebbe avere in futuro un modello chiamato nuovamente 508. Si tratta naturalmente di un render indipendente, fatto con AI e completamente di fantasia: Peugeot non ha mostrato nulla di simile e, almeno per il momento, non ha annunciato una nuova generazione della sua ammiraglia.

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Nuova Peugeot 508: nel render diventa quasi una coupé

La proposta di Sezer Design cambia parecchio rispetto alla 508 che conosciamo. Il tetto è molto basso, le portiere sono lunghe e tutta la fiancata ha proporzioni da vera coupé. Davanti troviamo una grande calandra con il nuovo stemma del Leone, fari sottilissimi e le ormai caratteristiche luci verticali che scendono verso il paraurti.

Anche la coda è molto pulita, con fanali sottili collegati visivamente da una fascia scura e un diffusore piuttosto pronunciato. Nell’abitacolo il render immagina invece una plancia completamente digitale, con un grande schermo centrale e un’evoluzione dell’i-Cockpit. Il risultato ricorda più una gran turismo di fascia alta che una classica berlina di segmento D.

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Il nome Peugeot 508 nasce nel 2010, quando il modello venne presentato al Salone di Parigi per raccogliere contemporaneamente l’eredità di 407 e 607. Le vendite europee iniziarono nel 2011, con carrozzeria berlina e SW.

La seconda generazione arrivò invece nel 2018 e cambiò completamente impostazione, scegliendo una silhouette fastback molto più sportiva. Nel 2023 Peugeot intervenne nuovamente sul modello con un importante restyling, introducendo il nuovo frontale, la firma luminosa a tre artigli e una gamma che comprendeva anche le versioni plug-in hybrid e la potente 508 PSE.

Per capire cosa potrebbe accadere in futuro bisogna però guardare al nuovo piano FaSTLAne 2030. Peugeot è stata inserita da Stellantis tra i quattro marchi globali con maggiore scala e potenziale di redditività, insieme a Fiat, Jeep e Ram. Questi brand, con Pro One, riceveranno circa il 70% degli investimenti destinati a marchi e prodotti nei prossimi anni.

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Stellantis ha inoltre già stanziato oltre un miliardo di euro in Francia per tre futuri modelli Peugeot di segmento C basati sulla nuova piattaforma STLA One, con produzione prevista a Mulhouse a partire dal 2029.

Il CEO di Peugeot Alain Favey ha parlato di un futuro nel quale il marchio vuole unire design francese, piacere di guida, elettrificazione e tecnologie intelligenti, rafforzando allo stesso tempo il proprio posizionamento internazionale. Per ora, però, tra i programmi resi pubblici non compare esplicitamente un’erede della 508: quella immaginata da Sezer Design resta quindi una possibile risposta a una domanda che Peugeot non ha ancora deciso di affrontare pubblicamente.