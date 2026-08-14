Peugeot 308, ad agosto 2026 oltre 8.000 euro di sconto per il diesel: la compatta parte da 199 euro al mese

Ad agosto c’è una promozione interessante per chi guarda ancora con favore al diesel. La Peugeot 308 BlueHDi 130 S&S EAT8 Style, che normalmente parte da 34.130 euro, viene proposta a 26.330 euro. Con il finanziamento IMOVE D il prezzo indicato scende ulteriormente a 25.830 euro, prima di aggiungere gli oneri finanziari. La distanza dal listino supera quindi gli 8.000 euro. Ci sono però alcune condizioni: bisogna rottamare una vettura fino a Euro 4 e scegliere una delle 308 già presenti in stock. L’iniziativa termina il 31 agosto 2026.

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Peugeot 308 ad agosto da 199 euro al mese

La formula finanziaria parte da 4.954 euro di anticipo. Dopo la consegna si saltano i primi due pagamenti e successivamente iniziano 33 rate da 199 euro. Alla scadenza resta una rata finale da 19.472,80 euro, pari al Valore Futuro Garantito. TAN al 6,99% e TAEG all’8,91%. I chilometri compresi sono 45.000: chi alla fine decide di restituire o cambiare la 308 paga 10 centesimi per ogni chilometro eventualmente percorso oltre quella soglia.

Sotto il cofano ritroviamo il 1.5 BlueHDi da 130 CV, abbinato al cambio automatico EAT8. Una motorizzazione che qualche anno fa sarebbe stata quasi scontata su un’auto di questo tipo e che oggi è diventata molto meno comune. Il diesel ha perso parecchio terreno, ma continua ad avere estimatori tra chi percorre tanti chilometri, soprattutto in autostrada. Per chi cerca altro, la 308 offre comunque una scelta decisamente più ampia rispetto al passato, con versioni Hybrid, Plug-in Hybrid e la E-308 completamente elettrica.

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La 308 fa parte della storia recente di Peugeot dal 2007, anno in cui prese il posto della 307. La seconda generazione arrivò sei anni dopo e centrò uno dei riconoscimenti più importanti della sua carriera, il titolo di Car of the Year 2014. Nel 2021 è arrivata la serie attuale, con linee molto più marcate e il nuovo logo del Leone, utilizzato proprio dalla 308 tra i primi modelli della nuova fase stilistica del marchio.

Nel frattempo il mercato intorno a lei è cambiato parecchio. Le berline compatte non hanno più lo spazio che avevano un tempo, con SUV e crossover che si sono presi una fetta sempre più grande delle vendite. Nonostante questo, la 308 continua a trovare clienti: a giugno 2026 ne sono state immatricolate 5.323 in Europa, l’8,5% in meno rispetto a un anno prima.

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In Italia, nello stesso mese, la compatta francese ha chiuso all’ottavo posto tra le vetture medie, mentre Peugeot nel suo complesso ha aumentato le immatricolazioni del 31,5% rispetto a giugno 2025.