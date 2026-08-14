Citroën C3 Aircross Hybrid, ad agosto 2.300 euro di sconto e rate da 129 euro

Ad agosto la Citroën C3 Aircross Hybrid viene proposta con una promozione che abbassa di 2.300 euro il prezzo di listino. La versione interessata è la PLUS con sistema Hybrid da 145 CV e cambio automatico: dai 26.950 euro normalmente richiesti si scende a 24.650 euro. L’offerta è riservata ai privati con permuta o rottamazione e resta valida fino al 31 agosto 2026.

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Citroën C3 Aircross Hybrid ad agosto da 129 euro al mese

Per chi sceglie il finanziamento SimplyDrive Promo, si parte con 7.394 euro di anticipo. Seguono 35 rate da 129 euro e, alla fine, resta una rata da 16.683,55 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito. Il TAN fisso è del 5,99%, mentre il TAEG arriva all’8,15%. La formula considera una percorrenza complessiva di 30.000 km: in caso di restituzione o sostituzione dell’auto, quelli percorsi oltre questa soglia vengono conteggiati 10 centesimi l’uno.

La versione PLUS offre già una dotazione piuttosto completa. Ci sono sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Head-Up Display, touchscreen centrale da 10,25 pollici e soprattutto sospensioni e sedili Citroën Advanced Comfort, due degli elementi sui quali il marchio francese continua a puntare maggiormente.

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La storia della C3 Aircross comincia nel 2017, quando Citroën entrò con maggiore decisione nel mondo dei B-SUV. Il primo modello raccolse rapidamente consensi: già nel 2020 aveva superato quota 260.000 unità vendute.

La generazione attuale ha cambiato molto di più di quanto potrebbe suggerire il nome. Presentata nel 2024, è cresciuta fino a 4,39 metri e utilizza la piattaforma Smart Car condivisa con la C3. Può offrire fino a sette posti e viene proposta con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche.

Foto Stellantis

Anche sul mercato italiano Citroën sta vivendo un 2026 positivo. Nel primo semestre il marchio ha raggiunto una quota del 3,8%, con volumi cresciuti del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’Italia è inoltre diventata il secondo mercato più importante al mondo per Citroën.

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La stessa C3 Aircross sta contribuendo alla crescita. Nel secondo trimestre del 2026 è risultata la terza B-SUV a benzina più venduta in Italia, mentre la versione elettrica si è piazzata sul podio del proprio segmento nei primi sei mesi dell’anno.