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Fiat Topolino, ad agosto 2026 tre offerte molto diverse: si parte da 39 euro al mese

Ad agosto 2026 Fiat Topolino è proposta con tre promozioni dedicate alle versioni base, Sport e Vilebrequin Collector’s Edition, tutte con rottamazione e formule di finanziamento. Si parte da 7.450 euro o 39 euro al mese per la versione tradizionale, mentre la gamma conferma autonomia fino a 75 km e ottimi risultati di vendita in Europa.

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Fiat Topolino

Ad agosto Fiat Topolino si presenta con tre promozioni pensate per altrettante versioni della piccola elettrica. La più conveniente resta la Topolino tradizionale, proposta con finanziamento e rottamazione a 7.450 euro, contro un listino di 9.890 euro. In questo caso il vantaggio arriva a 2.440 euro mettendo insieme lo sconto Fiat da 940 euro e gli altri 1.500 euro legati al finanziamento. La formula prevede 3.796 euro di anticipo, 35 rate da 39 euro e una rata finale da circa 4.394 euro. TAN all’8,99% e TAEG al 13,47%. L’offerta indicata sul sito Fiat è valida fino al 27 agosto 2026.

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Fiat Topolino: tre promozioni per tre modi diversi di viverla

Un gradino più in alto troviamo la Fiat Topolino Sport. Il prezzo di listino è di 11.490 euro e con rottamazione scende a 10.550 euro. Qui l’anticipo sale a 4.920 euro, seguito da 35 rate da 59 euro e da una rata finale di circa 5.130 euro. TAN fisso al 6,99% e TAEG al 10,34%. Anche questa proposta resta disponibile fino al 27 agosto.

La terza possibilità è la particolare Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, nata dalla collaborazione con il marchio francese e riconoscibile per l’impostazione ispirata alla Riviera, la carrozzeria bicolore e il tetto apribile in tela. Costa 13.490 euro di listino, ma con rottamazione si scende a 12.550 euro. Il finanziamento prevede 4.920 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro e 6.050 euro circa di valore finale. TAN 6,99%, TAEG 9,68%.

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Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition

Per tutte e tre l’autonomia dichiarata arriva fino a 75 km, una percorrenza che chiarisce bene la missione della Topolino: muoversi soprattutto in città e sulle brevi distanze.

Il nome, però, viene da molto più lontano. La prima Fiat 500 soprannominata Topolino nacque nel 1936 dal progetto di Dante Giacosa e rimase in produzione fino al 1955, superando i 376.000 esemplari. La Topolino moderna è arrivata invece nel 2023, questa volta sotto forma di quadriciclo completamente elettrico pensato anche per i più giovani.

Fiat Topolino Sport

E la formula sembra funzionare. Nel primo trimestre 2026 Topolino ha superato le 3.000 unità in Europa, crescendo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel primo semestre Fiat ha poi confermato la leadership tra i quadricicli elettrici, con il miglior trimestre di sempre per raccolta ordini, in aumento del 30% su base annua. Il modello risulta primo nel suo mercato in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgio.

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In Italia, nei primi sei mesi del 2026, la Fiat Topolino ha conquistato il 41,5% del mercato dei quadricicli elettrici leggeri, confermandosi uno dei prodotti più forti della nuova strategia di micromobilità del marchio.

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