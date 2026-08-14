Fiat Topolino, ad agosto 2026 tre offerte molto diverse: si parte da 39 euro al mese

Ad agosto Fiat Topolino si presenta con tre promozioni pensate per altrettante versioni della piccola elettrica. La più conveniente resta la Topolino tradizionale, proposta con finanziamento e rottamazione a 7.450 euro, contro un listino di 9.890 euro. In questo caso il vantaggio arriva a 2.440 euro mettendo insieme lo sconto Fiat da 940 euro e gli altri 1.500 euro legati al finanziamento. La formula prevede 3.796 euro di anticipo, 35 rate da 39 euro e una rata finale da circa 4.394 euro. TAN all’8,99% e TAEG al 13,47%. L’offerta indicata sul sito Fiat è valida fino al 27 agosto 2026.

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Fiat Topolino: tre promozioni per tre modi diversi di viverla

Un gradino più in alto troviamo la Fiat Topolino Sport. Il prezzo di listino è di 11.490 euro e con rottamazione scende a 10.550 euro. Qui l’anticipo sale a 4.920 euro, seguito da 35 rate da 59 euro e da una rata finale di circa 5.130 euro. TAN fisso al 6,99% e TAEG al 10,34%. Anche questa proposta resta disponibile fino al 27 agosto.

La terza possibilità è la particolare Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, nata dalla collaborazione con il marchio francese e riconoscibile per l’impostazione ispirata alla Riviera, la carrozzeria bicolore e il tetto apribile in tela. Costa 13.490 euro di listino, ma con rottamazione si scende a 12.550 euro. Il finanziamento prevede 4.920 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro e 6.050 euro circa di valore finale. TAN 6,99%, TAEG 9,68%.

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Per tutte e tre l’autonomia dichiarata arriva fino a 75 km, una percorrenza che chiarisce bene la missione della Topolino: muoversi soprattutto in città e sulle brevi distanze.

Il nome, però, viene da molto più lontano. La prima Fiat 500 soprannominata Topolino nacque nel 1936 dal progetto di Dante Giacosa e rimase in produzione fino al 1955, superando i 376.000 esemplari. La Topolino moderna è arrivata invece nel 2023, questa volta sotto forma di quadriciclo completamente elettrico pensato anche per i più giovani.

E la formula sembra funzionare. Nel primo trimestre 2026 Topolino ha superato le 3.000 unità in Europa, crescendo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel primo semestre Fiat ha poi confermato la leadership tra i quadricicli elettrici, con il miglior trimestre di sempre per raccolta ordini, in aumento del 30% su base annua. Il modello risulta primo nel suo mercato in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgio.

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In Italia, nei primi sei mesi del 2026, la Fiat Topolino ha conquistato il 41,5% del mercato dei quadricicli elettrici leggeri, confermandosi uno dei prodotti più forti della nuova strategia di micromobilità del marchio.