Lancia ECV, il mito della 037 torna a vivere in questo concept digitale

Una Lancia ECV moderna, cattiva e pronta a sporcarsi di nuovo sullo sterrato. È questa l’idea lanciata nelle scorse ore su LinkedIn da Carlo Indelicato, creatore digitale indipendente che ha immaginato una sorta di erede spirituale della leggendaria 037. Il progetto, naturalmente, non ha alcun legame con Lancia: disegni e rendering sono stati realizzati con l’assistenza dell’intelligenza artificiale e rappresentano esclusivamente la visione dell’autore.

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Lancia ECV: la 037 rivive in un progetto tutto di fantasia

Indelicato l’ha battezzata “Lancia ECV 037 Prototipo – Experimental Composite Vehicle”, accompagnandola con una frase che spiega bene l’idea: “Lancia ECV e l’eredità della leggendaria 037, quando l’innovazione supera il tempo”. Il risultato mescola proporzioni da vera auto da rally, carreggiate larghissime, grandi prese d’aria e un enorme alettone posteriore con una livrea Martini che inevitabilmente riporta indietro di quarant’anni.

Il riferimento principale è infatti la Lancia Rally 037, nata all’inizio degli anni Ottanta sulla base della Beta Montecarlo. La versione stradale fu realizzata in 200 esemplari per ottenere l’omologazione nel Gruppo B, mentre quella da competizione regalò a Lancia il Mondiale Costruttori del 1983. Ancora oggi resta l’ultima vettura a due ruote motrici ad aver conquistato quel titolo contro rivali già passate alla trazione integrale.

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Un passato pesantissimo da confrontare con una Lancia che oggi sta cercando ancora una volta di ricostruirsi. La nuova Ypsilon ha riportato il marchio in diversi mercati europei e nel primo semestre 2026 Lancia ha aumentato complessivamente le vendite UE30 del 5,2%. Il dato è positivo, ma il salto di volumi atteso dalla rinascita non si è ancora visto in maniera netta.

Adesso molta attenzione si sposta sulla nuova Gamma, già mostrata nelle prime immagini ufficiali. Sarà un crossover fastback di 4,67 metri, prodotto a Melfi sulla piattaforma STLA Medium e proposto sia ibrido sia elettrico. I prototipi stanno già effettuando i test su strada e il progetto è entrato nella fase finale dello sviluppo.

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Nel frattempo è cambiato anche il quadro strategico. Con FaSTLAne 2030, Stellantis ha deciso che Lancia sarà sviluppata come marchio specializzato sotto la gestione di FIAT, mentre la maggior parte degli investimenti sarà concentrata sui brand globali a maggiore potenziale.

E la Delta? Il suo ritorno era stato uno dei simboli della precedente strategia di rilancio, ma nel nuovo piano Stellantis non viene indicato esplicitamente. Per questo, oggi, il suo futuro resta molto meno certo di quanto sembrasse qualche anno fa.