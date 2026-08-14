Opel Corsa Hybrid, ad agosto 2026 prezzo tagliato e rate da 99 euro: ecco l’offerta

Ad agosto Opel Corsa Hybrid torna sotto i riflettori con una promozione che punta soprattutto sulla rata. La versione Edition con motore 1.2 Hybrid da 110 CV e cambio automatico viene proposta a 16.550 euro, oltre agli oneri finanziari, scegliendo la formula Scelta Opel e consegnando un’auto da rottamare. L’offerta riguarda le vetture in pronta consegna e resta valida fino al 31 agosto 2026.

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Opel Corsa Hybrid ad agosto da 99 euro al mese

La formula prevede 5.655 euro di anticipo, seguiti da 33 rate da 99 euro. La prima si paga a novembre 2026, quindi qualche mese dopo la consegna. Alla fine del piano resta una rata finale da 11.199,94 euro, che corrisponde al Valore Futuro Garantito. Il TAN fisso è del 7,99%, mentre il TAEG arriva all’11,39%.

La Edition offre già una dotazione adatta all’uso di tutti i giorni. Ci sono i fari anteriori a LED, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema multimediale da 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto.

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La Opel Corsa è ormai una presenza storica nel segmento delle utilitarie europee. La prima generazione arrivò nel 1982 e da allora il modello è cambiato parecchio, senza però perdere il suo ruolo centrale nella gamma Opel. In oltre quarant’anni di carriera ne sono state vendute circa 15 milioni in tutto il mondo. L’attuale generazione è arrivata nel 2019 e nel 2023 ha ricevuto un aggiornamento importante.

Anche nel 2026 il modello continua a muovere numeri importanti. Nei primi sei mesi dell’anno le immatricolazioni europee sono scese del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma la Corsa è rimasta comunque tra le dieci auto più vendute del continente. Nel solo mese di giugno sono state registrate 14.457 unità.

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In Italia il quadro resta solido. Tra gennaio e giugno 2026 sono state immatricolate 12.954 Opel Corsa, un risultato che le ha permesso di chiudere il semestre al 19° posto assoluto tra i modelli più venduti. Nel solo mese di giugno le consegne sono state 1.907.