Stellantis presenta Circular Autopeças, un nuovo marchio per l’economica circolare in Sud America

Stellantis annuncia che, a partire da oggi, la sua linea di componenti rigenerati e riutilizzati sarà venduta in Sud America con il nuovo marchio Circular Autopeças. Il cambiamento, valido esclusivamente per la regione, rafforza l’impegno dell’azienda verso soluzioni sostenibili, sicure e convenienti, in linea con i principi dell’economia circolare. Il nome SUSTAINera rimane l’identità globale, che riunisce tutte le iniziative della business unit di Stellantis dedicata all’economia circolare in tutto il mondo.

Il nuovo marchio di Stellantis rafforza l’impegno dell’azienda per l’economia circolare nella regione

“La nostra linea di ricambi fa parte delle iniziative che implementiamo dal 2022, nell’ambito della strategia globale di economia circolare di Stellantis. Il nuovo nome riflette i valori del marchio, rafforzando al contempo la nostra strategia aziendale per la regione, sempre incentrata sul cliente. I ricambi rigenerati, ad esempio, offrono la stessa sicurezza e affidabilità dei ricambi originali, con l’ulteriore vantaggio di costi e impatto ambientale inferiori. La rigenerazione consente una riduzione fino all’80% nell’utilizzo di materie prime e fino al 50% nel consumo energetico, rispetto alla produzione di un ricambio nuovo equivalente”, spiega Paulo Solti, Vicepresidente Ricambi e Servizi di Stellantis Sud America.

La linea Circular Autopeças offre attualmente 13 famiglie di componenti rigenerati: turbocompressori, scatole sterzo, cambi automatici, motorini d’avviamento, alternatori, pompe ad alta pressione, iniettori diesel, compressori del climatizzatore, differenziali posteriori e convertitori di coppia, tra gli altri. In totale, sono oltre 180 i componenti.

I ricambi Circular Autopeças sono disponibili per tutti i marchi Stellantis venduti in Brasile (Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram) e sono gli unici sul mercato rigenerati da un costruttore di veicoli in tutta la regione, seguendo rigorosamente le specifiche di fabbrica. Questo garantisce le stesse prestazioni, qualità e garanzia dei ricambi originali Mopar, con il vantaggio di offrire soluzioni di manutenzione più convenienti. La linea è disponibile presso una rete di circa 1.200 concessionari in tutto il paese, oltre che presso i distributori autorizzati e il negozio ufficiale su Mercado Livre.

Le attività di economia circolare di Stellantis si basano sulla strategia delle 4R (rigenerazione, riparazione, riutilizzo e riciclaggio) per estendere la vita utile dei prodotti (parti e veicoli) e ridurre gli sprechi restituendo il materiale al ciclo produttivo di nuovi prodotti, formando così un ecosistema integrato, fondamentale per preservare e proteggere le risorse del pianeta.