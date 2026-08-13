Fiat Toro compie 10 anni e Fiat festeggia con un’iniziativa speciale in Argentina

Fiat Toro compie dieci anni e per il marchio si tratta di un traguardo importante. Quando arrivò sul mercato nel 2016, il pickup scelse una strada diversa rispetto ai modelli più tradizionali. Non voleva essere soltanto un mezzo da lavoro, ma anche un’auto comoda da usare tutti i giorni. Una specie di punto d’incontro tra pickup e SUV, con un cassone vero ma anche un abitacolo pensato per viaggiare con la famiglia.

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Fiat Toro festeggia dieci anni dal debutto

È probabilmente questa la caratteristica che più di tutte ha aiutato Fiat Toro a farsi spazio. Le dimensioni erano meno impegnative rispetto a quelle dei grandi pickup, la guida risultava più vicina a quella di un’auto normale e dentro c’era una cura che, all’epoca, non era così scontata per un modello di questo tipo.

Nel corso degli anni Fiat ha continuato a lavorarci sopra senza stravolgere la formula iniziale. Sono cambiati alcuni dettagli del design, l’abitacolo è diventato più moderno e sono arrivati sistemi multimediali e funzioni di connettività più evoluti.

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Anche la sicurezza ha fatto passi avanti. Fiat Toro ha ricevuto progressivamente nuovi sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica d’emergenza, oltre ai dispositivi elettronici ormai indispensabili su un modello destinato a essere utilizzato ogni giorno.

Per festeggiare i dieci anni della Fiat Toro in Argentina, il marchio ha deciso di coinvolgere direttamente chi il pickup lo guida già. Attraverso Club Passione, il programma dedicato ai clienti Fiat, per un mese i proprietari potranno registrarsi e partecipare a un’estrazione speciale.

In palio ci sono 10 premi. Cinque clienti riceveranno un intervento di manutenzione con cambio dell’olio e del filtro, mentre altri cinque vinceranno un kit Mopar Boutique.

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È un modo semplice per celebrare il compleanno del modello e, allo stesso tempo, far conoscere meglio il programma Club Passione, che mette a disposizione promozioni, vantaggi ed esperienze dedicate ai clienti del marchio.

Dieci anni dopo il debutto, la Fiat Toro resta uno dei modelli più riconoscibili di Fiat in Sud America. Non è diventata importante perché ha seguito le regole del segmento, ma perché ha provato a cambiarle. Ed è probabilmente questo il motivo per cui, a distanza di un decennio, continua ad avere un posto ben preciso nella gamma del marchio.