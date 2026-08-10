Ram 2500 Power Wagon 2027, arriva il diesel Cummins da 1.458 Nm: ordini aperti negli USA

La richiesta arrivava direttamente dai clienti e Ram ha deciso di accontentarli. Il 2500 Power Wagon 2027 sarà disponibile anche con il 6.7 turbodiesel Cummins High-Output, motore che cambia parecchio le possibilità di utilizzo di questo enorme pick-up. Chi sceglie il Power Wagon, infatti spesso deve anche trainare carichi pesanti. Ed è proprio qui che il nuovo diesel fa la differenza. Gli ordini negli Stati Uniti sono già aperti, con prezzi da 89.560 dollari, mentre le prime consegne sono previste nel terzo trimestre del 2026.

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Ram 2500 Power Wagon 2027 debutta con il turbodiesel Cummins

Il sei cilindri Cummins mette sul piatto 1.075 lb-ft, circa 1.458 Nm. Questo significa che il Power Wagon può trainare quasi 8.900 kg e caricare sul cassone fino a circa 1.330 kg.

Il diesel, però, non ha trasformato il modello in un semplice mezzo da traino. Tutto quello che ha reso famoso il Power Wagon nel fuoristrada rimane al suo posto. Ci sono la barra stabilizzatrice anteriore scollegabile elettronicamente, i bloccaggi dei differenziali su entrambi gli assi, gli ammortizzatori Bilstein e pneumatici da 34 pollici.

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Sotto ci sono parecchie protezioni, utili quando il terreno comincia a diventare serio. L’altezza libera da terra raggiunge i 33,5 cm, con un angolo di attacco di 26,1 gradi e uno di uscita di 26 gradi. Paraurti in acciaio, cofano sportivo, passaruota maggiorati e grafiche Power Wagon danno al pick-up una presenza decisamente importante.

Dentro, però, il discorso cambia. Il sistema Uconnect 5 con schermo da 12 pollici è di serie, insieme al cruise control adattivo, ai sensori di parcheggio e al monitoraggio dell’angolo cieco, che tiene conto anche dell’eventuale rimorchio.

Con i pacchetti Level 1 e Level 2 si può rendere l’abitacolo molto più ricco. Nel secondo caso arrivano uno schermo centrale da 14,5 pollici, un display da 10,25 pollici per il passeggero e l’impianto Harman Kardon con 17 altoparlanti.

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E visto che con 1.458 Nm il traino sarà uno degli utilizzi principali, Ram ha previsto telecamere a 360 gradi, assistenza alla retromarcia con rimorchio e, per la prima volta sulla versione diesel, anche la predisposizione per gancio a ralla o collo d’oca.