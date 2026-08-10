Alfa Romeo, in UK chi compra Giulia o Stelvio Quadrifoglio avrà un corso di guida gratuito in Italia

Comprare una Giulia Quadrifoglio o una Stelvio Quadrifoglio e poi volare in Italia per scoprire in pista cosa sanno fare davvero. È la nuova iniziativa lanciata da Alfa Romeo nel Regno Unito per chi ordinerà uno dei due modelli tra il 3 agosto e il 30 novembre 2026. Nel pacchetto ci sarà infatti anche una giornata all’Alfa Romeo Driving Academy di Varano de’ Melegari, nella Motor Valley, dove i clienti potranno mettersi al volante seguiti da istruttori professionisti.

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Alfa Romeo porta i clienti Quadrifoglio in pista a Varano de’ Melegari

La sede è quella della scuola di Andrea de Adamich e il programma scelto da Alfa Romeo è il Corso di Guida Sportiva. Questo significa che non si andrà a Varano soltanto per fare qualche giro di pista. Durante la giornata si lavorerà sulle traiettorie, sulla frenata e sul controllo della macchina, alternando la guida alle indicazioni degli istruttori.

A disposizione ci sarà anche la telemetria, quindi quello che succede al volante potrà essere analizzato una volta rientrati ai box. E tra le auto utilizzate per il corso ci sarà una presenza che probabilmente farà piacere a parecchi alfisti: oltre alla Giulia Quadrifoglio, infatti, si guiderà anche la 4C.

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Il corso viene offerto da Alfa Romeo dopo la consegna della vettura. Il viaggio dall’Inghilterra all’Italia e l’eventuale albergo, invece, rimangono a carico del proprietario. Chi volesse approfittare della trasferta per scegliere un programma più avanzato potrà farlo direttamente con la Driving Academy, pagando la differenza.

D’altra parte stiamo parlando di due auto per le quali una pista ha decisamente più senso di un normale giro nel traffico. Giulia e Stelvio Quadrifoglio condividono il V6 biturbo da 2,9 litri, che oggi sviluppa 520 CV, ma poi prendono strade diverse. La berlina manda la potenza alle ruote posteriori, mentre il SUV si affida alla trazione integrale Q4.

Dietro quei 520 CV c’è poi tutto il lavoro fatto per togliere peso e rendere le reazioni più precise. Alluminio e fibra di carbonio vengono utilizzati in diversi punti, mentre sulla Giulia troviamo anche lo splitter anteriore attivo, che modifica il comportamento aerodinamico quando si comincia ad andare forte.

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In UK, fino al 30 novembre, Alfa Romeo accompagna questa iniziativa anche con un finanziamento a TAEG 0% per entrambe le Quadrifoglio. I piani possono durare da 24 a 60 mesi, ma per accedervi è richiesto un anticipo pari ad almeno il 40% del prezzo.