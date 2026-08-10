Fiat Strada raggiunge quota 100.000 nel 2026 e conferma il suo dominio in Brasile

Fiat Strada continua a fare numeri molto importanti in Sud America e ad agosto ha tagliato un altro traguardo: dall’inizio del 2026 ha già superato le 100.000 unità vendute. Un risultato che non sorprende più di tanto, visto che il pickup arriva da un 2025 chiuso da vero protagonista, come veicolo più venduto in Sud America e numero uno in Brasile per il quinto anno di fila.

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Fiat Strada supera le 100.000 unità vendute nel 2026

Il successo di Fiat Strada, però, viene da lontano. Il modello è arrivato sul mercato nel 1998 e da allora Fiat lo ha modificato tante volte, cercando sempre di mantenerlo pratico senza rinunciare a qualche soluzione nuova.

Già nel 1999 arrivò la cabina estesa, utile soprattutto per chi usava il pickup per lavoro. Nel 2009 toccò invece alla doppia cabina, che rese Strada molto più adatta anche a un uso quotidiano e familiare. Quattro anni dopo arrivò poi la terza porta, un’altra piccola rivoluzione per un mezzo di questo tipo.

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Il cambio più netto è arrivato nel 2020, quando Fiat ha presentato una nuova generazione completamente rivista. Da quel momento Strada ha iniziato a offrire quattro porte e spazio per cinque persone, diventando molto più simile, per comodità, a una normale auto.

Nello stesso periodo sono arrivati anche sistemi di sicurezza più moderni, come il controllo elettronico della stabilità. Fiat ha poi continuato a ritoccare il modello senza stravolgerlo. Nel 2021 è arrivato il cambio automatico CVT, mentre nel 2023 ha debuttato il motore Turbo 200 Flex.

Più recentemente, a gennaio 2026, sono state aggiornate anche le versioni Ranch e Ultra con Connect Fiat. In questo modo il proprietario può controllare alcune informazioni dell’auto dal telefono, localizzarla e utilizzare diversi servizi di assistenza senza essere a bordo.

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Oggi Strada viene proposta in cinque versioni e continua a puntare molto anche sulla praticità. Le Cab Plus possono trasportare fino a 720 kg e offrono un cassone da 1.354 litri. Le Double Cab, invece, arrivano a 650 kg e 844 litri. Per tutte resta una capacità di traino di 400 kg.