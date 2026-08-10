Nuova Alfa Romeo HH GTA, il sogno da 370 CV che oggi manca alla gamma

Tra i render pubblicati nelle ultime ore sui social, quello firmato da Restomod GT ha sicuramente attirato l’attenzione degli appassionati Alfa Romeo. Il creatore digitale ha immaginato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale una possibile nuova Alfa Romeo HH 2027 GTA, una compatta dalle forme molto aggressive e con un’impostazione chiaramente sportiva.

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La carrozzeria verde, i dettagli in carbonio e l’assetto ribassato danno subito l’idea di un modello pensato più per divertire alla guida che per passare inosservato. Ovviamente si tratta di un progetto indipendente e non di un’anticipazione ufficiale del Biscione.

Nuova Alfa Romeo HH GTA: un render immagina una compatta estrema ma omologata per la strada

L’idea di Restomod GT è quella di una GTA moderna, più estrema di una Quadrifoglio ma ancora utilizzabile su strada. Sotto il cofano, almeno secondo la scheda tecnica immaginata dall’autore, ci sarebbe un 2.0 GME-T4 mild hybrid a 48 Volt capace di sviluppare 370 CV e 500 Nm di coppia. Numeri che, su una compatta di questo tipo, significherebbero prestazioni davvero importanti.

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Ma il dettaglio che potrebbe piacere di più agli appassionati è un altro: il cambio manuale a sei rapporti. Una scelta ormai rara sulle sportive moderne e che qui verrebbe affiancata, per chi preferisce l’automatico, da un TCT7 a doppia frizione. Il progetto prevede anche un differenziale autobloccante meccanico, cerchi forgiati da 19 pollici e freni anteriori da 400 mm.

Il look segue la stessa filosofia. Davanti troviamo un frontale molto basso, grandi prese d’aria e lo scudetto Alfa Romeo in posizione centrale. Dietro spiccano invece il grande diffusore, lo spoiler e i doppi terminali di scarico centrali. Anche nell’abitacolo l’impostazione è chiaramente sportiva, con sedili avvolgenti e logo GTA ben visibile.

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Questo render arriva però in un momento in cui la gamma reale di Alfa Romeo sta cambiando parecchio. Oggi a trainare le vendite è soprattutto Junior, diventata nel primo semestre 2026 il modello più venduto del marchio. Tonale continua ad avere un ruolo importante, mentre Giulia e Stelvio resteranno in produzione fino al 2027.

Per i prossimi anni Alfa Romeo ha già indicato come priorità i segmenti B e C. È previsto un nuovo C-SUV su piattaforma STLA Medium e una hatchback sportiva erede diretta di auto del calibro di Giulietta e 147. Proprio a questa futura auto il render in questione potrebbe per certi versi fare riferimento.