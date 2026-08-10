Fiat Pulse e Fastback ibride, quasi 60.000 unità vendute in Brasile in meno di due anni

Quando Fiat presentò le versioni elettrificate di Fiat Pulse e Fastback alla fine del 2024, l’obiettivo era portare la tecnologia mild hybrid su numeri decisamente più importanti in Sud America. A quasi due anni di distanza possiamo iniziare a capire come sia andata. Complessivamente le due vetture hanno superato le 59.000 immatricolazioni MHEV, anche se i dati del 2026 mostrano un rallentamento piuttosto evidente rispetto allo scorso anno.

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Fiat Pulse e Fastback: quanto pesano davvero le versioni mild hybrid?

Secondo i numeri ABVE, dal debutto fino a giugno 2026 sono state immatricolate 23.101 Fiat Pulse MHEV e 36.305 Fiat Fastback MHEV. È proprio quest’ultima, nonostante un prezzo mediamente più alto, ad aver convinto maggiormente il pubblico interessato alla motorizzazione elettrificata.

Nel 2025, primo anno completo di commercializzazione, Pulse Hybrid aveva raggiunto 16.881 unità. Considerando tutte le 44.426 Pulse vendute nello stesso periodo, significa che quasi quattro clienti su dieci avevano scelto la versione mild hybrid: per la precisione il 38%.

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Nel 2026 la situazione è cambiata parecchio. Nei primi sei mesi Pulse ha totalizzato 30.154 immatricolazioni, ma soltanto 4.794 riguardano la MHEV. La quota è così scesa al 15,9%. Guardando all’intero periodo analizzato, le versioni elettrificate rappresentano il 20,3% delle 113.659 Pulse immatricolate.

Fastback continua invece a mostrare una maggiore propensione verso l’ibrido. Nel 2025 le MHEV sono state 25.728 su 57.297 vetture complessive, quindi addirittura il 44,9% della gamma.

Anche qui nel 2026 c’è stato un calo, ma decisamente meno marcato rispetto alla Pulse. Fino a giugno sono state vendute 8.175 Fastback MHEV su 29.750 unità complessive, con una quota del 27,5%. Dall’introduzione della tecnologia mild hybrid, più di una Fastback su quattro venduta è stata elettrificata.

A pesare sul rallentamento potrebbe essere anche un mercato brasiliano diventato molto più affollato. I costruttori cinesi stanno proponendo ibride ed elettriche più evolute a prezzi sempre più vicini a quelli dei modelli Fiat, aumentando la concorrenza.

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Pulse e Fastback avranno comunque un ruolo importante anche nei prossimi anni. Le future generazioni dovrebbero nascere sulla nuova architettura Smart Car con dimensioni maggiori e una tecnologia mild hybrid destinata a evolversi ulteriormente, soprattutto attraverso sistemi a 48 Volt.