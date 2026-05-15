Leapmotor corre in Europa: quasi 100.000 auto sbarcate dalla Cina con Grimaldi

Leapmotor International rafforza la propria macchina logistica per accompagnare la crescita in Europa. La joint venture tra Stellantis e Leapmotor ha annunciato l’ampliamento della collaborazione con il Gruppo Grimaldi, un passaggio che conferma quanto la logistica sia ormai decisiva nella distribuzione dei veicoli elettrificati tra Cina e mercati europei.

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Leapmotor rafforza la partnership con il Gruppo Grimaldi: quasi 100.000 veicoli trasportati dalla Cina all’Europa negli ultimi 18 mesi

I numeri aiutano a capire la portata dell’operazione. Negli ultimi 18 mesi sono stati consegnati quasi 100.000 veicoli dalla Cina all’Europa. Una quota importante ha riguardato l’Italia, dove sono arrivate oltre 20.000 unità solo tra gennaio e marzo 2026. Dati che mostrano con chiarezza la velocità con cui Leapmotor International sta costruendo la propria presenza nel Vecchio Continente.

Il programma ha preso forma attraverso 15 traversate effettuate nel primo trimestre del 2026. Le rotte hanno collegato la Cina con diversi scali europei, tra cui Anversa, Portbury, Valencia, Vigo, Setúbal, Livorno, Civitavecchia e Gioia Tauro. Una rete ampia, pensata per portare i veicoli più vicino ai mercati finali e rendere la distribuzione più rapida ed efficiente.

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A supportare questa attività c’è la flotta PCTC di nuova generazione del Gruppo Grimaldi, dedicata al trasporto di auto e camion. Tra le navi coinvolte figurano Grande Svezia, Grande Michigan, Grande Istanbul e Grande Tianjin. Si tratta di unità inserite in un piano più ampio che comprende 17 nuove navi, ciascuna con una capacità superiore a 9.000 CEU, cioè unità equivalenti a veicoli.

La partnership tra Leapmotor e Grimaldi guarda anche al tema ambientale. Le nuove navi sono predisposte per il trasporto di ammoniaca, in linea con gli obiettivi di zero emissioni nette del settore marittimo entro il 2050. Un aspetto importante, perché oggi la sostenibilità non riguarda solo l’auto in sé, ma anche il modo in cui viene prodotta, trasportata e consegnata.

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Il trasporto via mare è solo una parte del sistema. La collaborazione tra Leapmotor e Grimaldi si appoggia infatti alla piattaforma logistica integrata di Grimaldi, con hub portuali europei distribuiti su quasi sei milioni di metri quadrati di aree attrezzate. Qui vengono gestite attività fondamentali come movimentazione, preparazione, manutenzione e ricarica delle batterie.

“La logistica è un fattore chiave di differenziazione e una leva strategica per la competitività nel moderno settore automobilistico”, ha dichiarato Alessandro Furnò, Vicepresidente Global Supply Chain & Purchasing di Leapmotor International, evidenziando il valore di un sistema capace di gestire volumi crescenti e operazioni sempre più complesse.

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Luigi Pacella Grimaldi, Direttore Automotive Intercontinentale del Gruppo Grimaldi, ha definito l’intesa “una partnership a lungo termine basata sulla fiducia e sulla collaborazione”, ribadendo l’impegno del gruppo nel fornire soluzioni logistiche scalabili e su misura per sostenere la crescita di Leapmotor International in Europa.