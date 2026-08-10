Stellantis mette il turbo in Austria: a luglio 2026 Jeep vola e nei furgoni raggiunge il 26%

Stellantis continua a muoversi bene in Austria. Anche a luglio il gruppo guidato da Antonio Filosa ha infatti guadagnato terreno, confermando quanto di buono aveva già fatto vedere nella prima metà del 2026. La quota complessiva è salita al 13,9% e i segnali positivi sono arrivati sia dalle auto sia dai veicoli commerciali.

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Stellantis continua a crescere in Austria

Nel mercato delle autovetture il gruppo ha chiuso luglio con 3.263 immatricolazioni e una quota del 12,6%, un punto in più rispetto al 2025. In pratica Stellantis è riuscita a crescere più del mercato austriaco, portando a casa un altro mese positivo.

Il dato più importante arriva però dai veicoli commerciali leggeri. Qui il mercato ha perso il 45,7% rispetto a luglio 2025, anche se il confronto con lo scorso anno va preso con le dovute cautele. In quel periodo, infatti, le immatricolazioni erano state spinte dalle modifiche alla NoVA, creando una situazione piuttosto particolare.

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Nonostante il forte calo generale, Stellantis è riuscita ad aumentare la propria quota. Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot hanno totalizzato 708 immatricolazioni, portando il gruppo al 26% del mercato. Il guadagno rispetto a un anno fa è di 5,4 pp.

Stellantis

Buoni numeri sono arrivati anche da alcuni dei marchi presenti nel mercato delle auto. Opel ha immatricolato 899 vetture, l’11,4% in più rispetto a luglio dello scorso anno. Citroën si è fermata a 488 unità, ma con una crescita ancora più alta, pari al 12,4%.

Jeep è invece quella che ha fatto il salto più evidente. Le immatricolazioni sono state 163, con un aumento del 40,5% su base annua. Fiat ha chiuso il mese con 383 vetture, migliorando dell’1,1% il risultato dello scorso anno.

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Continua a farsi notare anche Leapmotor. Il marchio cinese ha immatricolato 375 auto nel solo mese di luglio, raggiungendo una quota dell’1,5%. Dall’inizio dell’anno le vetture immatricolate in Austria sono già 1.634.

Per Stellantis si tratta di numeri che arrivano da marchi molto diversi tra loro. Opel, Citroën e Jeep stanno dando segnali positivi, mentre Leapmotor continua a crescere mese dopo mese e nel frattempo il gruppo mantiene una posizione particolarmente forte nei veicoli commerciali.