Jeep e Harley-Davidson insieme sulle Alpi: 60.000 appassionati per un evento spettacolare

Jeep protagonista della decima edizione dei Morzine-Avoriaz Harley Days, uno degli eventi europei più importanti dedicati al mondo Harley-Davidson. Per quattro giorni Morzine e Avoriaz hanno accolto circa 60.000 appassionati, arrivati sulle Alpi francesi per condividere la passione per le due ruote.

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Jeep insieme ad Harley-Davidson ai Morzine-Avoriaz Harley Days

La presenza di Jeep non è stata casuale. Il marchio americano fa infatti parte della partnership europea siglata con Harley-Davidson per il 2026, una collaborazione che punta soprattutto su quello che i due brand hanno in comune: il gusto per il viaggio, l’avventura e la libertà di muoversi senza troppi schemi.

Durante l’evento erano esposte Jeep Avenger e Compass. A farsi notare è stata in particolare la nuova Jeep Compass 4xe completamente elettrica e dotata di trazione integrale, mostrata per la prima volta al pubblico francese.

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Compass è stata protagonista anche della grande parata organizzata tra Avoriaz e Morzine, alla quale hanno preso parte circa 800 Harley-Davidson. Un appuntamento molto scenografico, con centinaia di moto lungo le strade alpine e il SUV Jeep inserito nel corteo.

Il legame tra i due marchi nasce soprattutto dal pubblico a cui si rivolgono. Chi sceglie una Harley-Davidson spesso cerca il piacere del viaggio e della strada, mentre Jeep ha costruito gran parte della propria immagine attorno all’esplorazione e alla possibilità di muoversi anche lontano dall’asfalto. Due mondi diversi, quindi, ma con parecchi punti di contatto.

Jeep

I Morzine-Avoriaz Harley Days rappresentano inoltre un’altra tappa del programma comune previsto per quest’anno. In primavera Jeep e Harley-Davidson erano già state protagoniste dell’European Spring Rally di Senigallia, in Italia.

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Tarik Yaou, direttore di Jeep Francia, ha ricordato come i due marchi siano accomunati proprio dal tema della libertà e dal desiderio di seguire la propria strada. Eventi di questo tipo servono anche ad avvicinare le rispettive comunità, facendo incontrare nello stesso luogo appassionati di moto, SUV, viaggi e attività all’aria aperta.