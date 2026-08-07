Alfa Romeo Gardena PHEV: il maxi SUV che immagina un futuro tutto nuovo per il Biscione

Come sarebbe una Alfa Romeo ancora più grande della Stelvio, pensata soprattutto per Stati Uniti e Cina e con un potente sistema ibrido plug-in? A immaginarla è il creatore digitale indipendente Mirko Del Prete, che su Instagram ha riproposto il suo progetto Alfa Romeo Gardena attraverso una nuova serie di render.

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L’idea originale risale al 2022, ma questa volta c’è una differenza sostanziale: al posto della precedente configurazione completamente elettrica troviamo una più attuale motorizzazione PHEV. Naturalmente non esiste alcun collegamento ufficiale tra questo progetto e i programmi del Biscione.

Alfa Romeo Gardena PHEV: un maxi SUV fuori dagli schemi

Del Prete aveva pensato fin dall’inizio alla Gardena come a un’Alfa Romeo insolita, di grandi dimensioni e destinata principalmente ai mercati americano e cinese. Le nuove immagini mantengono questa impostazione, mostrando un SUV imponente ma con proporzioni decisamente sportive.

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Il frontale è dominato da uno Scudetto molto grande, affiancato da gruppi ottici sottili e da una firma luminosa particolarmente elaborata. La fiancata mette invece in evidenza il tetto nero, le superfici pulite e soprattutto gli enormi cerchi ispirati al classico disegno a cinque fori Alfa Romeo. Anche dietro l’impostazione è piuttosto aggressiva, con una sottile fascia luminosa che attraversa quasi tutta la coda.

La scelta di trasformare virtualmente Gardena da elettrica a ibrida plug-in appare curiosamente in linea con quanto sta accadendo realmente nell’industria automobilistica. Negli ultimi anni molti costruttori hanno infatti ridimensionato i programmi esclusivamente elettrici, tornando a puntare su strategie multi-energia.

Ed è proprio questa la strada imboccata anche da Alfa Romeo. Oggi Junior rappresenta il principale modello di volume, mentre Tonale continua ad avere un ruolo centrale nella gamma. Giulia e Stelvio, comprese le Quadrifoglio, resteranno invece in produzione fino al 2027.

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Per gli anni successivi il Biscione ha già confermato un nuovo C-SUV multi-energia, prodotto in Italia, e una nuova hatchback di segmento C che raccoglierà idealmente l’eredità di modelli come 147 e Giulietta. Diversa la situazione nel segmento D: Alfa Romeo sta ancora studiando le soluzioni che permetteranno di proseguire dopo le attuali Giulia e Stelvio, valutando piattaforme flessibili e motorizzazioni ibride ed elettriche.

Nei programmi ufficiali attualmente comunicati non compare invece un grande SUV destinato a collocarsi sopra Stelvio. Proprio per questo la Gardena PHEV di Mirko Del Prete rimane un interessante esercizio di fantasia: mostra una direzione che Alfa Romeo aveva valutato in passato per espandersi soprattutto fuori dall’Europa, ma che oggi non figura tra le priorità annunciate dal marchio.