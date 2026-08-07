Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, maxi sconto da 13.108 euro: ad agosto 2026 scende sotto i 90 mila

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio torna a farsi notare anche sul fronte delle offerte. Fino al 31 agosto 2026, infatti, la versione più potente e affascinante della berlina del Biscione viene proposta a 89.692 euro, contro i 102.800 euro di listino. La differenza è sostanziosa: 13.108 euro in meno. Una cifra che non trasforma certo la Quadrifoglio in un’auto per tutte le tasche, ma rende decisamente più interessante un modello che, nonostante gli anni, continua ad avere ben poche rivali per carattere e prestazioni.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: oltre 13 mila euro di sconto ad agosto

Naturalmente il prezzo promozionale è legato a precise condizioni. Bisogna aderire al finanziamento Stellantis Financial Services e acquistare presso uno dei concessionari che partecipano all’iniziativa. La formula messa in evidenza da Alfa Romeo prevede un anticipo di 13.984 euro, seguito da 35 rate mensili da 799 euro. Alla fine rimane una maxi rata da 58.234 euro. TAN fisso al 4,75%, TAEG al 5,42%.

Entrando nelle condizioni complete si incontra una piccola differenza: l’anticipo riportato nel dettaglio del finanziamento è di 13.937 euro. L’importo totale del credito ammonta a 76.025,92 euro, mentre gli interessi arrivano a 9.608,68 euro. Ci sono poi 420 euro di spese di istruttoria, 4 euro per l’incasso di ogni rata e 191,11 euro di imposta sostitutiva.

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I 89.692 euro, però, non comprendono soltanto la vettura. Nel prezzo rientrano anche il pacchetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’estensione di garanzia Complete Care Plus. Il finanziamento include inoltre 12 mesi di Identicar, servizio dal valore dichiarato di 271 euro.

Poi c’è lei, la Giulia Quadrifoglio. E basta guardare la scheda tecnica per ricordarsi perché continua ad avere un posto particolare nella gamma Alfa Romeo. Sotto il cofano resta il 2.9 V6 biturbo benzina da 520 CV, mentre all’esterno troviamo i caratteristici cerchi bruniti da 19 pollici a cinque fori e diversi dettagli in fibra di carbonio.

Dentro l’impostazione è altrettanto sportiva, con sedili Quadrifoglio in pelle nera, riscaldati e regolabili a sei vie. Non manca nemmeno un impianto hi-fi piuttosto importante, con 14 altoparlanti e subwoofer da 470 W.

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Chi al termine del contratto decidesse di restituire o sostituire la vettura dovrà invece fare attenzione ai chilometri: il limite è fissato a 30.000 km, superati i quali vengono addebitati 0,10 euro per ogni chilometro aggiuntivo. La promozione è riservata ai clienti privati e resta valida fino al 31 agosto 2026.