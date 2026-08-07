Alfa Romeo Tonale si rinnova in Australia: più potenza, tecnologia e una Sport Speciale tutta da vedere

Alfa Romeo Tonale aggiorna profondamente la propria offerta sul mercato australiano con l’arrivo della Serie 3, evoluzione che porta con sé novità estetiche, tecniche e di equipaggiamento. A fare da punta di diamante alla gamma sarà la nuova Sport Speciale, versione caratterizzata da dettagli esclusivi e da un’impostazione ancora più sportiva, mentre l’intera famiglia beneficia di interventi pensati per rendere il SUV del Biscione più raffinato e piacevole da guidare.

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Alfa Romeo Tonale cambia volto e diventa ancora più completa

Le modifiche sono immediatamente riconoscibili osservando il frontale. Lo Scudetto adotta una nuova forma concava tridimensionale ispirata alla 33 Stradale, mentre le prese d’aria richiamano quelle delle Giulia GTA e GTAm. Anche il Trilobo è stato reinterpretato per dare maggiore larghezza visiva alla vettura, con alcuni elementi stilistici che avvicinano la Tonale alla più recente Alfa Romeo Junior.

Cambiano leggermente anche le proporzioni, grazie allo sbalzo anteriore ridotto e alle carreggiate ampliate. Arrivano inoltre nuovi cerchi in lega da 19 pollici e tre colori: Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, quest’ultimo riservato alla Sport Speciale. Le nuove tinte possono essere abbinate al tetto nero a contrasto.

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Gli interventi proseguono nell’abitacolo, dove debutta una console centrale ridisegnata con selettore rotativo del cambio. Migliorano materiali e finiture, mentre tra le possibilità offerte compare anche un rivestimento in pelle rossa. Restano alcuni elementi tipicamente Alfa Romeo, come le grandi palette in alluminio fissate al piantone dello sterzo e il pulsante di avviamento integrato nel volante.

In Australia la gamma proporrà due motorizzazioni elettrificate. La Tonale Hybrid utilizza un 1.5 turbo benzina con tecnologia a geometria variabile, sistema a 48 volt e cambio doppia frizione a sette rapporti, per una potenza complessiva di 128 kW, equivalenti a circa 174 CV.

Più potente la Plug-In Hybrid Q4, che raggiunge 198 kW, circa 269 CV, abbina la trazione integrale elettrificata a un automatico a sei rapporti e permette di percorrere fino a 59 km in modalità esclusivamente elettrica secondo il ciclo WLTP.

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La carreggiata maggiorata dovrebbe inoltre contribuire a ridurre rollio e sottosterzo. Rimangono sospensioni indipendenti McPherson anteriori e posteriori, sterzo con rapporto 13,6:1 e freni Brembo a quattro pistoncini, ai quali si aggiungono le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve e il sistema brake-by-wire derivato da Giulia e Stelvio.

La gamma Serie 3 viene infine semplificata attorno all’allestimento Veloce, che integra di serie numerosi contenuti precedentemente raccolti nel Pacchetto Lusso: sedili in pelle traforata, regolazioni elettriche, sedili anteriori riscaldati e ventilati e volante riscaldato.

Un’altra novità importante riguarda la serie Alfa Romeo Sport Speciale, edizione globale limitata proposta nel 2026 per Tonale Hybrid e Junior Hybrid. L’allestimento punta su un’immagine ancora più ricercata, con kit carrozzeria nero lucido, dettagli grigio ghiaccio e cerchi bicolore “Fori” da 18 pollici sulla Junior e 20 pollici sulla Tonale.

Quest’ultima aggiunge pinze freno nere con scritta Alfa Romeo bianca e badge dedicati. Nell’abitacolo trovano spazio Alcantara, cuciture specifiche e finiture esclusive, mentre la Tonale riceve anche impianto Harman Kardon, illuminazione ambientale ispirata al Biscione e volante in pelle. Il tetto apribile è di serie, mentre il Giallo Ocra resta esclusivo della Tonale.