Peugeot e Citroën guadagnano terreno in Brasile: numeri positivi per SUV e furgoni

Peugeot e Citroën chiudono luglio 2026 con numeri in crescita sul mercato brasiliano, mostrando segnali particolarmente interessanti sia tra le autovetture sia nel settore dei veicoli commerciali. Per Peugeot il progresso complessivo rispetto a giugno è stato del 16%, mentre Citroën ha raggiunto 2.567 immatricolazioni, migliorando dello 0,9% il risultato del mese precedente. Dietro questi dati generali, però, ci sono alcuni modelli che stanno correndo molto più velocemente della media.

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Peugeot e Citroën crescono soprattutto con SUV e veicoli commerciali

Per Peugeot uno dei risultati più importanti arriva proprio dal mondo dei professionisti. Le vendite dei veicoli commerciali leggeri sono aumentate del 34% rispetto a giugno, con l’Expert che ha fatto ancora meglio: +40% nel giro di un mese.

A luglio sono stati immatricolati 304 Peugeot Expert, il risultato mensile più alto raggiunto dal modello dall’ottobre del 2022. Un dato significativo per un veicolo che rappresenta ormai uno dei punti di riferimento dell’offerta professionale del Leone.

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Secondo Fabiana Figueiredo, responsabile di Peugeot in Sud America, questi numeri confermano la presenza sempre più competitiva del marchio tra i veicoli commerciali e la capacità dell’Expert di adattarsi alle necessità di clienti professionali molto diversi tra loro.

Il mese positivo di Peugeot non passa però soltanto dai furgoni. Nel segmento dei B-SUV le vendite sono cresciute del 17,4% rispetto a giugno. A mettersi particolarmente in evidenza è stata la versione GT Hybrid del Peugeot 2008, che rappresenta uno dei prodotti più importanti della gamma elettrificata proposta in Brasile.

Anche Citroën ha trovato diversi motivi per sorridere. La C3 ha incrementato le immatricolazioni del 9% rispetto a giugno e, considerando il cumulato del 2026, registra una crescita del 7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Le versioni Live Go e You! Turbo 200 sono quelle maggiormente richieste.

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Decisamente più marcata l’accelerazione della Citroën Aircross. Il B-SUV è cresciuto del 61% rispetto a giugno, aiutato soprattutto dalla Feel 7 Turbo 200 AT. La possibilità di avere fino a sette posti continua a rappresentare uno degli elementi distintivi del modello all’interno della categoria.

Nel frattempo Basalt ha raggiunto un traguardo simbolicamente importante: dal lancio sono state superate le 30.000 unità vendute in Brasile. Il SUV coupé si sta così ritagliando un ruolo sempre più centrale nella strategia Citroën sul mercato locale.

Ma è ancora una volta il settore professionale a riservare alcuni dei numeri più vistosi. A luglio le vendite dei veicoli commerciali Citroën sono aumentate del 68% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre dall’inizio dell’anno il progresso supera il 140%.

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Tra i protagonisti c’è Citroën Jumpy, che nel segmento D-Van ha fatto segnare un aumento del 92% rispetto a luglio dello scorso anno. Il modello registra lo stesso incremento nel confronto trimestrale con il 2025 e cresce inoltre del 30% rispetto al secondo trimestre del 2026. Segnali positivi arrivano infine anche dal Jumper, che a luglio ha migliorato del 37% il risultato di giugno e nel cumulato dell’anno viaggia sopra i livelli registrati nello stesso periodo del 2025.