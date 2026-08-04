Ferrari Luce esce allo scoperto: l’elettrica più discussa di Maranello avvistata in strada in Italia

Ferrari Luce è tornata a farsi vedere sulle strade. Le nuove foto spia, pubblicate nelle scorse ore sui social da Gabetz Spy Unit, mostrano un esemplare ormai quasi del tutto privo di camuffature, verniciato nella particolare tonalità Azzurro La Plata. Secondo il fotografo, dovrebbe trattarsi di un prototipo di avanserie, impegnato negli ultimi collaudi prima dell’inizio delle consegne.

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Le nuove foto spia mostrano Ferrari Luce in strada

Vederla in strada, lontano dalle luci e dagli allestimenti della presentazione ufficiale, cambia parecchio la percezione dell’auto. Le proporzioni appaiono ancora più particolari: cofano corto, abitacolo molto avanzato, tetto scuro e una coda alta e quasi verticale. Davanti domina una fascia nera molto sottile, mentre nella parte posteriore spiccano quattro elementi luminosi circolari, un richiamo evidente alla tradizione Ferrari.

Ferrari Luce segna un passaggio storico per il Cavallino. È la prima vettura completamente elettrica del marchio, ma è anche una delle poche Ferrari con quattro porte e cinque posti. Un modello quindi lontano dalle berlinette e dalle supercar classiche di Maranello, nato anche dalla collaborazione con Jony Ive e Marc Newson, fondatori di LoveFrom e figure a lungo legate al mondo Apple.

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La parte tecnica, però, resta pienamente da Ferrari. I quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, sviluppano complessivamente 1.050 CV. La batteria da 122 kWh promette fino a 530 km di autonomia. Motori, inverter e accumulatori sono stati sviluppati internamente, insieme alle sospensioni attive e a un sistema che porta nell’abitacolo le vibrazioni reali della propulsione elettrica.

Il debutto dello scorso maggio non è passato inosservato. Anzi, ha acceso polemiche molto dure. Sui social sono comparsi meme, paragoni impietosi e critiche soprattutto allo stile. Luca Cordero di Montezemolo è arrivato a dire che dalla vettura sarebbe stato meglio togliere il Cavallino Rampante. Il giorno dopo la presentazione, il titolo Ferrari ha perso l’8,4% a Piazza Affari.

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Il mercato, però, sembra aver reagito in modo molto diverso. Ferrari puntava a vendere poco meno di 500 esemplari nel 2026 e, secondo le indiscrezioni, avrebbe raggiunto l’obiettivo in meno di due mesi. A spingere gli ordini sarebbe stata soprattutto la domanda cinese, nonostante un prezzo vicino ai 550.000 euro.