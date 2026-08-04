Citroën C3, Fiat Grande Panda e Opel Frontera richiamate in Francia: ecco il problema

Stellantis ha avviato in Francia una nuova campagna di richiamo che riguarda quasi 20 mila automobili dei marchi Citroën, Fiat e Opel. Sotto osservazione ci sono alcuni esemplari delle recenti C3, C3 Aircross, Grande Panda e Frontera, tutti accomunati da un possibile problema al cablaggio del servosterzo.

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In Francia Stellantis richiama quasi 20 mila Citroën, Fiat e Opel per un cablaggio dello sterzo che può danneggiarsi

In totale, l’intervento interessa 19.871 vetture prodotte tra il 2024 e il 2025. La particolarità di questa vicenda è che il difetto sarebbe nato proprio da una modifica introdotta in precedenza per migliorare l’affidabilità della traversa del cruscotto.

Su alcuni veicoli, infatti, il cablaggio del servosterzo è stato fatto passare tra due viti. Con il tempo e con le normali vibrazioni generate durante la guida, i cavi potrebbero sfregare contro questi elementi fino a danneggiarsi.

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Il rischio principale è quello di un cortocircuito. In quel caso il servosterzo elettrico potrebbe smettere di funzionare, rendendo il volante improvvisamente più pesante. Il problema si avvertirebbe soprattutto nelle manovre e alle basse velocità, quando l’assistenza dello sterzo è più importante. Nello scenario peggiore non viene escluso neppure il rischio di un incendio nell’abitacolo.

Al momento, però, Stellantis ha precisato che non risultano incidenti né persone ferite legati a questo difetto. La campagna è stata quindi organizzata a scopo precauzionale, prima che il problema possa manifestarsi su strada.

L’intervento previsto in officina è relativamente semplice. I tecnici dovranno riposizionare il cablaggio del servosterzo, sostituire il fissaggio utilizzato in origine e aggiungere un cappuccio protettivo sulla filettatura del bullone. Il lavoro richiede meno di un’ora e mezza e non comporta alcun costo per il proprietario.

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Per Citroën, il richiamo è identificato dal codice GW9. Riguarda le C3 prodotte tra il 21 febbraio e il 21 maggio 2025 e le C3 Aircross assemblate dal 24 febbraio al 21 maggio dello stesso anno.

Fiat utilizza invece il codice F60B per le Grande Panda costruite tra il 14 agosto 2024 e il 14 aprile 2025. Il richiamo Opel, contraddistinto dal codice KV9, interessa le Frontera prodotte dall’11 marzo al 21 maggio 2025. I proprietari delle vetture coinvolte saranno contattati direttamente dai marchi e invitati a fissare un appuntamento presso un centro di assistenza autorizzato.