Nuova Jeep Compass e-Hybrid: ad agosto 2026 7.000 euro di sconto e nessuna maxirata finale

La nuova Jeep Compass e-Hybrid fa parlare di se ad agosto 2026 grazie ad una nuova promozione che riduce il prezzo di 7.000 euro e propone un finanziamento senza interessi. L’iniziativa riguarda la versione Altitude da 145 CV, è valida fino al 31 agosto 2026 e interessa un numero limitato di vetture già disponibili in pronta consegna.

Advertisement

Jeep Compass e-Hybrid in offerta: 7.000 euro di sconto

Il prezzo di listino della nuova Jeep Compass è di 40.900 euro, senza considerare IPT e contributo PFU. Con la promozione Jeep, la cifra scende a 33.900 euro. Per accedere alle condizioni pubblicizzate è però necessario sottoscrivere il finanziamento di Stellantis Financial Services.

L’anticipo richiesto è piuttosto elevato: bisogna versare 14.239 euro al momento dell’acquisto. La parte restante viene suddivisa in 48 rate mensili da 428 euro, comprensive dei 4 euro previsti per l’incasso. Non è prevista una maxirata finale, quindi una volta completati i quattro anni di pagamenti non resteranno altre somme da saldare.

Advertisement

Il TAN fisso è pari allo 0%, con interessi dichiarati a zero. Il TAEG raggiunge invece il 2,32% perché comprende le spese legate all’apertura e alla gestione del finanziamento.

L’importo totale del credito è di 19.932 euro e comprende Identicar per 12 mesi, servizio valutato 271 euro. A questo si aggiungono 420 euro di istruttoria e 50,88 euro di imposta sostitutiva, addebitata con la prima rata.

La nuova Jeep Compass e-Hybrid dispone di un sistema ibrido da 145 CV e un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, mentre il Selec-Terrain consente di adattare la risposta dell’auto alle diverse condizioni di guida. L’abitacolo offre display Uconnect da 16 pollici e un bagagliaio da 550 litri. La dotazione comprende inoltre guida assistita di livello 2, fari Matrix LED, telecamere e sensori di parcheggio. Con 200 mm di altezza da terra, resta pronta anche per percorsi più impegnativi fuori dai centri urbani.