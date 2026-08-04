Stellantis annuncia nuove nomine in Brasile

Stellantis annuncia nuove nomine e riorganizza alcune delle sue attività in Brasile e nel resto del Sud America, intervenendo su due aree considerate sempre più centrali per il gruppo: la qualità dei prodotti e l’economia circolare. Giorgio Montini è stato nominato nuovo Vicepresidente Qualità per la regione, mentre Maiara Castro passa alla guida dell’Economia Circolare.

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Stellantis riorganizza le attività in Brasile con nuove nomine

Montini subentra proprio a Castro e porta nel nuovo incarico oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico. La sua carriera è iniziata nel 2006 all’interno dell’allora FCA, dove ha lavorato inizialmente nella Qualità Fornitori. In questo ambito ha seguito da vicino i processi produttivi, la prevenzione dei difetti e la risoluzione dei problemi legati alla filiera.

Negli anni successivi è passato alla Qualità Veicoli, assumendo responsabilità sempre più importanti. Tra le esperienze più significative c’è la guida della qualità per i modelli del segmento A, ruolo che lo ha visto partecipare anche al lancio della Fiat 500 elettrica.

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Dopo la nascita di Stellantis nel 2021, Montini si è occupato di Customer Experience. Prima ha lavorato nei Global Van Programs, poi nei Global Van & Sport Programs, entrambi con sede in Italia. Laureato in Ingegneria meccanica all’Università La Sapienza di Roma, nel nuovo ruolo riporterà direttamente a Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

Per Maiara Castro si apre invece un nuovo capitolo professionale alla guida dell’Economia Circolare per la regione. Un settore che il gruppo considera strategico nel percorso verso una maggiore sostenibilità e che si basa sui quattro pilastri della rigenerazione, riparazione, riutilizzo e riciclo.

Castro lavora in azienda da quasi vent’anni. Entrata anche lei nell’allora FCA nel 2006, ha maturato esperienza nei settori Qualità, Sviluppo Prodotto, Produzione, Assistenza Clienti e Formazione. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla creazione dell’area Affidabilità nello stabilimento di Pernambuco e ha seguito diversi progetti dedicati al miglioramento continuo e all’esperienza dei clienti.

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Stellantis

La manager è laureata in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni presso la PUC Minas e ha conseguito un master in Project Management alla Fundação Dom Cabral. Nella nuova struttura riporterà a Paulo Solti, Vicepresidente senior Ricambi e Servizi di Stellantis per il Sud America, che a sua volta fa capo a Herlander Zola.

Il numero uno della regione ha sottolineato come le due nomine debbano aiutare Stellantis a sviluppare prodotti sempre più vicini alle esigenze dei clienti, migliorando efficienza, qualità e competitività nei diversi mercati sudamericani.