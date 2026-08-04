Leapmotor supera quota 100 mila in un solo mese: luglio 2026 entra nella storia del marchio

Leapmotor raggiunge un altro traguardo storico. A luglio 2026 la casa cinese per la prima volta nella sua storia ha infatti superato quota 100 mila unità consegnate a livello globale. Per la precisione sono state 101.267 i veicoli consegnati in tutto il mondo dal brand. Rispetto a luglio 2025 le vendite sono aumentate del 102 per cento. In questo modo Leapmotor diventa la prima startup cinese a raggiungere questo traguardo.

Advertisement

Leapmotor supera per la prima volta 100 mila consegne in un mese

La crescita, del resto, non è cominciata a luglio. Quello appena concluso è stato il quinto mese consecutivo con consegne superiori al precedente. A giugno il marchio aveva distribuito 93.376 vetture. Un mese dopo ne sono arrivate quasi 8 mila in più, con un incremento dell’8,45%.

Anche il bilancio dall’inizio dell’anno mostra quanto Leapmotor abbia cambiato passo. Tra gennaio e luglio 2026 sono stati consegnati complessivamente 457.754 veicoli, il 68,42% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Advertisement

A spingere questi numeri è anche una gamma che si sta allargando in fretta. A giugno sono state presentate le versioni aggiornate dei SUV C10, C11 e C16, insieme al D99, il primo monovolume mai realizzato dall’azienda.

A luglio è toccato invece alla berlina B01 e al SUV B10, entrambi proposti in nuove configurazioni. Tra le novità ci sono anche le versioni a lunga autonomia, basate su un’architettura a 800 volt pensata per accorciare i tempi di ricarica.

Nel frattempo Leapmotor ha aperto in Cina i preordini della nuova A05. È una compatta elettrica destinata a confrontarsi con uno dei segmenti più combattuti del mercato locale, dove ogni costruttore cerca di guadagnare terreno giocando su prezzo, autonomia e dotazioni.

Advertisement

Il passaggio oltre quota 100 mila dunque mostra quanto Leapmotor sia ormai diventata una delle realtà più forti tra i nuovi produttori cinesi e quanto rapidamente stia ampliando il proprio pubblico, dentro e fuori dalla Cina.