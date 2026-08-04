Nuova Lancia Thema 8.32: la “Ferrari in giacca e cravatta” torna a far sognare

Questo render che vi mostriamo è la Nuova Lancia Thema 8.32 immaginata dal creatore digitale Carlo Indelicato. Questo progetto digitale prova a riportare nel presente una delle automobili italiane più affascinanti degli anni Ottanta. Si tratta naturalmente di un render indipendente, realizzato con l’intelligenza artificiale, e non di un progetto ufficiale della casa torinese.

Advertisement

Un render AI reimmagina la nuova Lancia Thema 8.32 con linee eleganti e dettagli sportivi

Questa ipotetica nuova Lancia Thema 8.32 conserva l’idea che rese speciale la Thema originale: eleganza da ammiraglia, ma senza rinunciare a una certa aggressività. Il cofano è lungo e scolpito, i passaruota sono generosi e la fiancata mantiene proporzioni classiche, lontane dalla moda dei SUV. Dietro compaiono il nome Lancia scritto per esteso, gruppi ottici sottili, un diffusore marcato e due coppie di scarichi.

La prima Lancia Thema arrivò nel 1984. Disegnata da Giorgetto Giugiaro per Italdesign e nata dal progetto congiunto Tipo 4, divenne rapidamente una delle ammiraglie più desiderate d’Italia, capace di mettere insieme rappresentanza, comfort e prestazioni.

Advertisement

Il punto più alto fu raggiunto nel 1986 con la Thema 8.32. Il nome indicava gli otto cilindri e le 32 valvole del V8 di origine Ferrari, derivato dalle unità di 308 e Mondial Quattrovalvole. Sviluppava 215 CV, spingeva la berlina fino a 240 km/h ed era abbinato alla trazione anteriore. Dentro trovavano spazio radica, Alcantara e, a richiesta, pelle Poltrona Frau; fuori si faceva notare soprattutto per lo spoiler posteriore estraibile elettricamente. Una Ferrari in giacca e cravatta, appunto.

Tornando ai giorni nostri, dopo anni trascorsi quasi esclusivamente sulle spalle della Ypsilon, il marchio sta ricostruendo la gamma. La nuova Ypsilon ha aperto il rilancio, riportando anche la sigla HF e il marchio nelle competizioni, mentre la nuova Lancia Gamma è ormai vicina al debutto.

Advertisement

Nuova Lancia Thema 8.32 – render fatto con AI

Prodotta a Melfi, sarà proposta con una versione ibrida da 145 CV e con varianti elettriche che arriveranno fino a 375 CV con trazione integrale. Al momento non si conoscono le future mosse del brand passato sotto la gestione di Fiat con il nuovo piano di Stellantis.