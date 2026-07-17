Nuova Lancia Gamma, la versione elettrica si mostra senza veli nelle nuove foto spia

La Nuova Lancia Gamma torna sotto i riflettori grazie a una nuova serie di foto spia pubblicate su Facebook da Walter Vayr e realizzate da Gabetz Spy Unit. Le immagini mostrano un esemplare della versione BEV durante una fase di test, offrendo uno sguardo ancora più chiaro sulle proporzioni e sulle soluzioni stilistiche scelte per il futuro modello di punta del marchio torinese.

Advertisement

Le nuove foto spia svelano la nuova Lancia Gamma BEV quasi definitiva

L’auto appare ormai molto vicina alla configurazione definitiva. La carrozzeria è quasi completamente scoperta e permette di osservare con maggiore attenzione una coda ampia, caratterizzata dalla scritta Lancia ben visibile e da una firma luminosa orizzontale che attraversa il portellone. Non manca il classico elemento verticale al centro, ormai diventato uno dei tratti distintivi del nuovo corso stilistico del marchio.

Anche il profilo conferma l’impostazione da crossover fastback. Il tetto scende dolcemente verso la parte posteriore, mentre i passaruota pronunciati e la linea di cintura alta danno alla vettura una presenza importante su strada. Il frontale, più difficile da leggere a causa della luce e delle protezioni ancora presenti, mantiene comunque il nuovo linguaggio Lancia, con una firma luminosa sottile e un’impostazione pulita.

Advertisement

Le dimensioni sono già note: la Nuova Lancia Gamma sarà lunga circa 4,67 metri. Una misura che la colloca nel cuore del segmento D europeo, dove dovrà confrontarsi con SUV e crossover premium ormai consolidati. L’obiettivo è offrire un modello spazioso e confortevole, ma con una personalità diversa rispetto alle numerose concorrenti presenti sul mercato.

Lancia ha più volte sottolineato la volontà di puntare su eleganza, qualità percepita e comfort. La nuova Lancia Gamma dovrà quindi reinterpretare in chiave moderna l’identità storica del marchio, senza limitarsi a seguire le tendenze del momento. Gli interni, non ancora mostrati in modo definitivo, dovrebbero proseguire sulla strada già intrapresa dalla nuova Ypsilon, con materiali ricercati e una forte attenzione all’atmosfera dell’abitacolo.

Advertisement

La gamma dei motori sarà articolata. Alla base è attesa una versione ibrida da 145 CV, mentre le varianti elettriche potranno arrivare fino a 375 CV. Le configurazioni più efficienti dovrebbero superare i 700 chilometri di autonomia, un dato pensato per rendere la vettura adatta anche ai lunghi viaggi e non soltanto agli spostamenti urbani.

Le foto di Gabetz Spy Unit si riferiscono proprio alla versione completamente elettrica. Il debutto commerciale della Nuova Lancia Gamma è previsto dopo l’estate, quando il marchio dovrebbe finalmente svelare gamma, allestimenti e prezzi.