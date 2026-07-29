Ram Rumble Bee, il muscle truck da 777 CV parte da meno di 60.000 dollari

Ram ha definito i prezzi della nuova famiglia Rumble Bee, riportando il motore HEMI V8 al centro della propria offerta sportiva negli Stati Uniti. Il punto di partenza sarà il modello con il 5.7 litri da 395 CV, proposto a meno di 60.000 dollari, ai quali andranno aggiunti 2.795 dollari per il trasporto.

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Ram svela i prezzi del Ram Rumble Bee: dal V8 HEMI 5.7 da 395 CV al top SRT da 777 CV

Una soglia scelta con attenzione, perché permette al Rumble Bee di entrare nel cuore del mercato americano dei pickup senza presentarsi come un prodotto riservato a pochissimi. Naturalmente, per molti clienti il prezzo di listino sarà soltanto l’inizio. Ram ha infatti già previsto un’ampia possibilità di personalizzazione attraverso Direct Connection, il catalogo dedicato a chi vuole intervenire su prestazioni, assetto e carattere del veicolo.

Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani e di SRT Performance, lo ha detto senza troppi giri di parole: alcuni terranno il pickup così com’è, ma molti altri difficilmente resisteranno alla tentazione di modificarlo.

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La gamma sarà composta da quattro versioni. Il modello base utilizzerà il V8 HEMI da 5.7 litri, mentre il Rumble Bee 392 “Apache” passerà al più grande 6.4 litri da 470 CV. Per chi cerca qualcosa di ancora più vicino a un mezzo da pista ci sarà il 392 Track Pack, con interventi specifici su aerodinamica, freni e comportamento dinamico.

Il vero protagonista sarà però il Rumble Bee SRT. Sotto il cofano troverà posto un V8 HEMI sovralimentato da 6.2 litri capace di erogare 777 CV. La potenza verrà gestita da un cambio automatico a otto rapporti, dalla trazione integrale permanente, dal differenziale elettronico autobloccante E-spool e dal Launch Control.

I numeri dichiarati sembrano appartenere più a una supercar che a un pickup: da 0 a 96 km/h in 3,4 secondi, quarto di miglio in 11,6 secondi e una velocità massima di 274 km/h. Il tutto senza rinunciare alla parte pratica, visto che il Rumble Bee potrà trainare fino a 4.022 kg e trasportare un carico utile massimo di 527 kg.

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Per ottenere questo risultato, Ram ha sviluppato un telaio specifico, con passo accorciato di 33 centimetri e una rigidità maggiore. La carrozzeria larga, la configurazione Quad Cab e il cassone corto gli daranno un aspetto più raccolto e muscoloso, mantenendo però quattro porte e una reale capacità di utilizzo quotidiano.

Dentro ci saranno volante a fondo piatto, leva del cambio sulla console e palette in alluminio. Tra le dotazioni disponibili figurano il sistema Active Driving Assist di livello 2, il touchscreen Uconnect 5 da 14,5 pollici e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici con Head-Up Display. Il Rumble Bee 5.7 arriverà alla fine del 2026; le versioni 392, Track Pack e SRT seguiranno nella prima metà del 2027.