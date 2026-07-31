Stellantis, maxi richiamo per Ram 1500: oltre 1,5 milioni di pickup coinvolti

Oltre 1,5 milioni di Ram 1500 dovranno essere controllati nelle officine autorizzate. Stellantis ha annunciato un richiamo di portata mondiale dopo aver individuato un possibile problema alle cinture di sicurezza dei sedili posteriori.

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Stellantis richiama oltre 1,5 milioni di Ram 1500 per un possibile difetto alle cinture posteriori

La campagna relativa a Ram 1500 riguarda i pickup costruiti tra il 2019 e il 2026. Su alcuni esemplari, durante la fase di assemblaggio, l’ancoraggio della fibbia potrebbe non essere stato fissato in maniera corretta alla carrozzeria. Le posizioni interessate sono quella centrale della seconda fila e il sedile collocato alle spalle del conducente.

Non è la cintura in sé a creare preoccupazione. Il punto debole potrebbe essere il supporto che la tiene collegata alla struttura del ram 1500. Un componente poco visibile, ma chiamato a sopportare uno sforzo enorme in caso di incidente.

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Quando si verifica un urto, infatti, la cintura deve trattenere il passeggero in pochi istanti. Se il fissaggio non è serrato come dovrebbe, la sua capacità di protezione potrebbe ridursi proprio nel momento più delicato. Da qui la decisione di intervenire su tutti i veicoli potenzialmente coinvolti, senza aspettare che il problema si manifesti.

Stellantis ha fatto sapere di essere a conoscenza del ferimento di una persona che potrebbe avere un legame con questa anomalia. Il gruppo non ha però fornito particolari sull’episodio e non è ancora stato chiarito se il difetto abbia avuto un ruolo diretto.

I numeri più elevati arrivano, come prevedibile, dagli Stati Uniti. Qui il richiamo coinvolge circa 1,27 milioni di Ram 1500. In Canada sono interessati oltre 156.000 pickup, mentre in Messico se ne contano circa 15.000. Altri 75.000 esemplari sono stati commercializzati fuori dal Nord America.

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I proprietari riceveranno una comunicazione ufficiale e saranno invitati a portare il mezzo in officina. I tecnici verificheranno il montaggio dell’ancoraggio e, qualora fosse necessario, procederanno alla sua sistemazione.

La campagna assume un peso particolare perché riguarda sette anni di produzione di uno dei modelli più importanti per Stellantis. Del resto Ram 1500 è una delle vetture che incidono maggiormente sui risultati commerciali del marchio.