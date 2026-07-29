Citroën C3 Aircross Hybrid: il SUV raggiunge il valico automobilistico più alto d’Europa

La Citroën C3 Aircross Hybrid si è concessa un viaggio ad alta quota, nella “Route des Grandes Alpes”. Il momento topico dell’itinerario si è avuto quando il nuovo SUV del “double chevron” ha raggiunto il Colle dell’Iseran, nel dipartimento della Savoia, in Francia. Si tratta del più elevato valico automobilistico d’Europa, coi suoi 2.764 metri di altitudine.

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In questo contesto è stata saggiata l’efficacia propulsiva della vettura, che ha confermato in pieno la sua versatilità. Progettata per offrire il massimo valore a un prezzo accettabile, la C3 Aircross scrive la ricetta Citroën su come devono essere i nuovi Sport Utility Vehicle compatti.

Il suo carattere deciso si combina alla robustezza e a una natura versatile, che ne fa un mezzo pratico per gli spostamenti quotidiani, nei diversi contesti operativi. Il suo approccio concreto alla mobilità ha concorso alla conquista del premio AUTOBEST nella categoria “Best Users’ Car”, assegnato dagli addetti ai lavori e dal pubblico europeo.

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Varie le motorizzazioni disponibili sulla Citroën C3 Aircross, per appagare una vasta gamma di esigenze. Si parte dal cuore a benzina da 1.2 a 3 cilindri, con turbocompressore a geometria variabile, in grado di sviluppare una potenza massima di 100 cavalli.

Foto Stellantis

Più in alto, sul piano energetico, si pone la versione protagonista dell’avventura nel Colle dell’Iseran, con powertrain ibrido da 145 cavalli, 136 dei quali messi sul piatto dall’unità termica. Poi ci sono le due varianti alla spina, che promettono un’autonomia elettrica superiore ai 300 e ai 400 chilometri.

La Citroën C3 Aircross Hybrid è stata pensata per ridurre il consumo di carburante in modo trasparente, consentendo una guida 100% elettrica per quasi il 50% dell’uso urbano, e ricaricando la batteria durante le decelerazioni. Rispetto alla variante benzina da 100 cavalli taglia i consumi e le emissioni del 10%.

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Il viaggio del modello, con transito dal Colle dell’Iseran, è partito da Milano, per giungere a destinazione nella località francese di Val d’Isere. Questo percorso variegato e mutevole ne ha messo in risalto la versatilità. Buona la tempra dinamica, con un passaggio da 0 a 100 km/h in 9.7 secondi. Certo, le auto per la 24 Ore di Le Mans sono molto più rapide, ma il veicolo in esame ha un target diverso dalla sfida della Sarthe.

Con una lunghezza di 4.39 metri, Citroën C3 Aircross offre il miglior spazio interno della categoria per la seconda fila di sedili, nella versione a 5 posti. Per la prima volta nel segmento, è disponibile anche in configurazione a 7 posti, garantendo una flessibilità eccezionale pur restando compatta e facile da manovrare. Notevole il comfort a bordo, grazie anche all’eccellenza delle sospensioni, con sistema brevettato di tamponi idraulici progressivi.

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Fonte | Stellantis