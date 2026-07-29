Alfa Romeo cambia guida in Germania: David Saravia torna al Biscione

Cambio al vertice per Alfa Romeo in Germania. Dal prossimo 1° settembre David Saravia assumerà l’incarico di Brand Director del marchio del Biscione, tornando così a occuparsi direttamente di una realtà alla quale ha già dedicato una parte importante della propria carriera. Nello stesso momento Thomas Goldboom, attuale amministratore delegato di Citroën Deutschland, prenderà anche la guida di DS Automobiles sul mercato tedesco.

Advertisement

Alfa Romeo affida la guida in Germania a David Saravia, che torna al marchio dopo varie esperienze in Stellantis

I due manager raccoglieranno il testimone da Christine Schulze Tergeist. Per lei si apre una nuova fase professionale all’interno di Stellantis: si occuperà dello sviluppo e dell’ottimizzazione dei processi aziendali, con particolare attenzione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale, oltre a seguire alcuni progetti di trasformazione strategica del gruppo in Germania.

La riorganizzazione modifica soprattutto il modo in cui verranno gestiti i due marchi premium. Alfa Romeo e DS Automobiles non saranno più riuniti sotto la stessa struttura, ma potranno contare su organizzazioni indipendenti. Una separazione voluta per rendere più mirato il lavoro commerciale, adattando strategie e comunicazione a clienti molto diversi tra loro.

Advertisement

“La Germania è il più grande mercato automobilistico europeo”, ha ricordato Florian Huettl, amministratore delegato di Stellantis Germania e CEO di Opel/Vauxhall. Secondo il manager, la nuova organizzazione consentirà ad Alfa Romeo e DS di muoversi con maggiore precisione nei rispettivi segmenti.

Per David Saravia si tratta quasi di un ritorno a casa. Dopo aver studiato Economia aziendale, Innovazione e Imprenditorialità a Milano, ha trascorso gran parte della propria carriera nell’orbita del Biscione. Ha ricoperto incarichi internazionali a Torino ed è già stato direttore marketing di Alfa Romeo in Germania. Più recentemente ha lavorato in Opel come responsabile regionale delle vendite e del marketing per diversi Paesi dell’Europa meridionale.

Saravia conosce quindi sia il marchio sia le difficoltà del mercato tedesco, dove Alfa Romeo deve confrontarsi direttamente con costruttori premium particolarmente forti e radicati. Il suo incarico non riguarderà soltanto la promozione dei modelli, ma anche il rapporto con la rete, la gestione commerciale e il posizionamento del brand.

Advertisement

Thomas Goldboom continuerà invece a guidare Citroën Deutschland, ruolo che ricopre dal novembre 2023, aggiungendo alle proprie responsabilità anche DS Automobiles. Entrato nel settore automobilistico nel 2007, ha lavorato per Skoda e Hyundai prima di occuparsi delle operazioni europee di LEVC. Nel maggio 2022 è poi entrato nella struttura tedesca di Stellantis come direttore vendite di Citroën