DS 7 addio, a Mulhouse cala il sipario sul SUV che ha costruito l’identità del marchio francese

La DS 7 è arrivata alla fine della sua produzione, ma per il momento non sparirà dalle concessionarie. Dopo otto anni e circa 198.000 esemplari costruiti, il SUV francese continuerà infatti a essere venduto attraverso le vetture già presenti nei depositi e nei saloni. Anche in Italia il modello compare ancora sul sito ufficiale DS, soprattutto tra le auto disponibili in pronta consegna.

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La DS 7 esce di scena dopo otto anni, ma resta in vendita fino a esaurimento scorte

Con la sua uscita di scena si chiude una fase fondamentale per DS Automobiles. Quando venne presentata come DS 7 Crossback, il marchio si era separato da Citroën soltanto da pochi anni e aveva bisogno di un modello capace di rendere credibili le proprie ambizioni premium. La sfida era entrare in un segmento già occupato da nomi molto forti come Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC.

La DS 7 fu l’auto che diede realmente un volto al nuovo marchio. La grande calandra Double Wings, le cromature molto evidenti e l’abitacolo ricco di dettagli diventarono alcuni dei suoi elementi più riconoscibili. Nei periodi migliori arrivò da sola a garantire più della metà delle vendite complessive di DS, diventando il modello più importante della gamma.

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Negli ultimi anni, però, il SUV ha iniziato a sentire il peso del tempo. Nel 2025 in Francia sono state immatricolate 4.749 unità, un risultato lontano da quello ottenuto nella prima parte della carriera e che ha reso inevitabile l’arrivo di un’erede.

La DS 7 ha comunque lasciato il segno anche sul piano tecnico. Tra le sue dotazioni più particolari c’erano le sospensioni Active Scan Suspension, che utilizzavano una telecamera per leggere le condizioni dell’asfalto, il sistema di visione notturna e diversi dispositivi di assistenza alla guida. Alla gamma iniziale con motori PureTech a benzina e BlueHDi diesel si affiancarono poi le versioni ibride plug-in E-Tense da 225, 300 e 360 CV.

Nel 2022 arrivò il restyling, con un frontale ridisegnato e l’eliminazione del nome Crossback. L’aggiornamento rese l’auto più moderna, ma non bastò a fermare il calo delle vendite.

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Ora il testimone passa alla nuova DS N°7, prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Gli ordini in Italia sono già partiti, mentre l’arrivo nei DS Store è previsto nell’ultimo trimestre del 2026. Fino ad allora la vecchia DS 7 resterà acquistabile, ma colori, motori e allestimenti dipenderanno dagli esemplari rimasti disponibili.