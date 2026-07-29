Nuova Fiat Ritmo Cabrio, la storica compatta immaginata con un look completamente nuovo

Una silhouette netta, quasi disegnata con il righello, una carrozzeria color fucsia e il fascino di una cabriolet capace di mescolare nostalgia e futuro. È così che la pagina Facebook Sezer Design – Concept Cars & Bikes ha immaginato la nuova Fiat Ritmo Cabrio, interpretazione digitale fatta con l’intelligenza artificiale e senza alcun legame ufficiale con la casa torinese.

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Un render immagina una nuova Fiat Ritmo Cabrio in chiave moderna

Il render di questa ipotetica nuova Fiat Ritmo Cabrio conserva l’impostazione squadrata della Fiat Ritmo originale, trasformandola però in una vettura scoperta moderna e particolarmente scenografica. Il frontale è dominato da una fascia nera a tutta larghezza, interrotta da sottili elementi luminosi orizzontali e dal logo Fiat centrale. Le fiancate sono pulite, con superfici tese, passaruota geometrici e grandi cerchi aerodinamici.

Dietro i sedili compare una robusta struttura in stile targa, mentre la coda riprende lo stesso motivo luminoso del muso. L’abitacolo di questa nuova Fiat Ritmo Cabrio segue una strada più minimalista: rivestimenti chiari, volante compatto, strumentazione digitale e un grande schermo verticale sistemato al centro della plancia.

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La Fiat Ritmo originale arrivò nel 1978 per raccogliere l’eredità della 128. Con le sue forme anticonvenzionali, i paraurti integrati e i caratteristici elementi circolari, rappresentò una rottura decisa rispetto alle berline tradizionali dell’epoca. La variante Cabrio, disegnata da Bertone e anticipata al Salone di Francoforte del 1979, fu commercializzata tra il 1981 e il 1988, diventando una delle scoperte popolari più riconoscibili del periodo.

Una nuova Fiat Ritmo Cabrio al momento non è prevista. Fiat sta infatti costruendo la propria ripartenza attorno a modelli globali, accessibili e disponibili con alimentazioni differenti. La Grande Panda è il fulcro di questa strategia: viene proposta con motori elettrici, ibridi e benzina e nel primo trimestre del 2026 ha superato le 21.000 immatricolazioni europee.

I dati più recenti indicano inoltre una crescita del 21,7 per cento per Fiat nell’Europa allargata durante il primo semestre del 2026. Parallelamente, la 500 Hybrid ha riportato a Mirafiori la produzione dello storico modello, affiancando la variante elettrica e ampliandosi anche con la Cabrio Dolcevita.

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Il piano FaSTLAne 2030 di Stellantis prevede investimenti superiori a 60 miliardi di euro, tempi di sviluppo più rapidi e un maggiore utilizzo di piattaforme e tecnologie condivise. In questo scenario, non sembra però esserci spazio per una nuova Fiat Ritmo Cabrio trattandosi ormai di un segmento troppo di nicchia per poter interessare ad un brand come Fiat che preferisce puntare su auto più concrete come city car e crossover compatti.