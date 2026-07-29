Maserati trasforma il viaggio in esperienza: nasce la partnership con Egnazia Ospitalità Italiana

Maserati ed Egnazia Ospitalità Italiana uniscono le forze per raccontare il Paese attraverso le sue strade, i suoi paesaggi e alcune delle strutture alberghiere più affascinanti del territorio. La collaborazione nasce dall’incontro tra due realtà profondamente italiane, accomunate dall’idea che un viaggio non sia soltanto uno spostamento, ma un’esperienza fatta di luoghi, persone, cultura e tradizioni.

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Maserati e Egnazia Ospitalità Italiana lanciano itinerari esclusivi tra Puglia, Dolomiti e Sardegna

Per Maserati si tratta di una prosecuzione naturale della propria storia. Dal 1914 il marchio del Tridente lega la sua identità al design, alle prestazioni e al piacere di guidare, ma anche a quel concetto di Grand Tour che mette insieme sportività, comfort ed eleganza. Una filosofia oggi espressa da modelli come Grecale, GranTurismo e GranCabrio, scelti per accompagnare gli ospiti alla scoperta di alcune delle destinazioni più suggestive d’Italia.

Dall’altra parte c’è Egnazia Ospitalità Italiana, società fondata da Aldo Melpignano e cresciuta partendo dall’esperienza di Borgo Egnazia. La struttura pugliese, profondamente legata all’architettura, ai sapori e alla cultura locale, diventerà il principale punto di riferimento del progetto. La collaborazione coinvolgerà però anche Ostuni a Mare, sempre in Puglia, Santavenere a Maratea, Hotel de Len, Hotel Ancora e Castel Badia nelle Dolomiti, oltre a La Tiara di Cervo in Costa Smeralda.

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Ogni destinazione avrà un proprio itinerario, studiato tenendo conto delle caratteristiche del territorio e delle vetture utilizzate. In Puglia, tra Borgo Egnazia e Ostuni a Mare, prenderà vita la driving experience “Discovering Puglia”. GranTurismo e GranCabrio accompagneranno gli ospiti lungo un percorso costruito intorno al paesaggio mediterraneo, alle strade affacciate sugli ulivi e alla cultura dell’accoglienza che caratterizza questa parte d’Italia.

A Maratea, sulle Dolomiti e in Sardegna sarà invece protagonista Maserati Grecale. Il D-SUV del Tridente è stato scelto per gli itinerari “Italian Way of Driving by Maserati”, grazie alla capacità di adattarsi a strade e contesti differenti senza rinunciare alle prestazioni. Dai tornanti di montagna alle coste della Basilicata e della Costa Smeralda, la guida diventerà parte integrante del soggiorno.

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L’obiettivo è permettere agli ospiti di conoscere l’Italia da un punto di vista diverso. Non soltanto visitando una destinazione, ma attraversandola, entrando in contatto con le comunità locali e osservando il cambiamento dei paesaggi dal posto di guida. L’auto diventa così uno strumento per raggiungere luoghi meno conosciuti, mentre l’hotel rappresenta il punto di partenza e di ritorno di ogni esperienza.

Il programma comprenderà anche attività dedicate ai clienti di Egnazia Ospitalità Italiana nella storica sede Maserati di Viale Ciro Menotti, a Modena. Gli ospiti potranno visitare lo showroom progettato da Ron Arad, entrare nel mondo di Maserati Fuoriserie e conoscere il lavoro svolto dal programma Maserati Classiche. Un percorso che mette insieme personalizzazione, artigianalità e patrimonio storico, mostrando come nasce una vettura del Tridente e come vengono conservati i modelli che hanno segnato la storia del marchio.

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In Puglia e sulle Dolomiti saranno inoltre organizzate iniziative su richiesta con il coinvolgimento dei concessionari locali e una flotta di Grecale, pensate per avvicinare Maserati agli ospiti delle strutture e ai partner presenti sul territorio.

“Con Maserati condividiamo un’idea profondamente italiana di stile, misura e relazione con i luoghi”, ha spiegato Riccardo Vannetti, Chief Brand and Marketing Officer di Egnazia Ospitalità Italiana. La strada, secondo Vannetti, diventa parte dell’ospitalità e permette di incontrare paesaggi, comunità e memorie con maggiore consapevolezza.

Per Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e BOTTEGAFUORISERIE General Manager, la collaborazione rappresenta invece una delle espressioni più autentiche dell’Italian Gran Turismo: vivere il territorio attraverso il piacere della guida, celebrando i cento anni del Tridente e un’idea di lifestyle italiano che per Maserati non è soltanto un riferimento stilistico, ma un vero modo di essere.