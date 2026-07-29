Da Stellantis a Ford passando per BYD: Maria Grazia Davino guiderà le vendite europee dell’Ovale Blu

Maria Grazia Davino riparte da Ford dopo una carriera costruita tra Stellantis, Fiat Chrysler e, più recentemente, BYD. Dal 1° ottobre sarà la nuova vicepresidente delle vendite di Ford Europa, con base a Colonia e riporto diretto al presidente europeo Jim Baumbick.

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Maria Grazia Davino entra in Ford Europa dal 1° ottobre e guiderà vendite, rete e distribuzione

Il suo incarico sarà molto più ampio della semplice gestione dei risultati commerciali. Davino avrà infatti sotto la propria responsabilità le vendite, la distribuzione, le attività al dettaglio e i rapporti con la rete dei concessionari. Un ruolo centrale in una fase nella quale Ford sta provando a rilanciare la propria presenza nel mercato europeo delle autovetture, dopo anni complicati, mantenendo allo stesso tempo la forza raggiunta da Ford Pro nel settore dei veicoli commerciali.

Nei prossimi anni l’Ovale Blu porterà nelle concessionarie cinque nuovi modelli. Il compito di Davino sarà quindi quello di trasformare questa offensiva di prodotto in ordini e immatricolazioni, preparando una rete commerciale che dovrà adattarsi a una gamma nuova, sempre più elettrificata e tecnologica.

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La manager italiana conosce bene il settore e, soprattutto, conosce da vicino i diversi mercati europei. Ha iniziato la propria carriera in Lamborghini, occupandosi di vendite, marketing e attività commerciali. Successivamente è entrata nel Gruppo Fiat e poi in FCA, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. Ha guidato le operazioni in Austria, Svizzera e Germania e ha lavorato anche nella gestione dei Motor Village di Torino e Roma.

Stellantis

Con la nascita di Stellantis, nel 2021, Davino è diventata responsabile delle operazioni commerciali e di marketing per l’Europa allargata. In quel ruolo si è occupata contemporaneamente di marchi molto diversi tra loro, da Fiat ad Alfa Romeo, passando per Lancia, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel e DS Automobiles. Ha inoltre partecipato alla riorganizzazione della rete di distribuzione e all’introduzione del modello di agenzia, una scelta che ha generato discussioni e resistenze tra molti concessionari.

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Nel settembre 2023 ha assunto la guida di Stellantis nel Regno Unito, trovandosi subito davanti a una situazione complessa. Tra le priorità c’era il recupero del rapporto con la rete, messo alla prova da problemi di fatturazione e comunicazione. Davino riconobbe pubblicamente gli errori commessi dall’azienda e insistette sulla necessità di un confronto più diretto con i partner commerciali.

Dopo l’uscita da Stellantis nell’autunno 2024, è passata a BYD, dove ha seguito diversi mercati dell’Europa centrale e settentrionale. Ford si assicura così una dirigente che conosce sia le logiche di un grande gruppo occidentale sia il metodo di espansione di un costruttore cinese in forte crescita. Un bagaglio di esperienza particolarmente utile mentre il marchio americano prova a ricostruire vendite, gamma e fiducia della rete europea.