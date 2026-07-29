Ferrari SF90 si schianta e si spezza in due: conducente senza un graffio

Una supercar ridotta a rottame e il guidatore esce illeso. Sulla Gold Coast australiana, una Ferrari SF90 Spider ha perso aderenza in uscita da una rotonda, è salita sul marciapiede e si è schiantata contro un albero con una violenza tale da spezzarsi letteralmente in due.

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Le immagini circolate su Instagram, grazie a onlyluxury, mostrano un groviglio di fibra di carbonio e metallo contorti che sembrano l’epilogo di qualcosa di irreparabile. Eppure Sam Gordon, imprenditore immobiliare e proprietario della vettura, è uscito dal relitto praticamente senza un graffio.

I soccorritori si aspettavano il peggio ma hanno trovato un uomo in piedi. Non è fortuna, o almeno non solo, perché qui c’entra l’ingegneria. La SF90 Spider è costruita attorno a una cellula in fibra di carbonio ultra-rigida che funge da fortezza. Mentre tutto il resto si sgretola, quella struttura centrale è progettata per restare intatta a qualunque costo.

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Attorno ad essa lavorano zone di deformazione programmate, sezioni della carrozzeria che in caso di impatto si staccano deliberatamente per assorbire l’energia cinetica e impedire che raggiunga l’abitacolo. È esattamente quello per cui sono state progettate.

Ferrari prende questa tecnologia così sul serio da arrivare a distruggere intenzionalmente una Luce da 500.000 euro (e passa) durante i test, solo per certificare che il distacco strutturale funzioni nel modo previsto.

C’è un paradosso affascinante in tutto questo: l’auto che sembra più devastata è quella che ha funzionato meglio. Decenni di normative sui crash test, inizialmente imposte dai governi e spesso maledette dall’industria, hanno trasformato le supercar in macchine da sopravvivenza. La velocità è aumentata, ma l’intelligenza dei sistemi passivi ha tenuto il passo, e in certi casi lo ha superato.

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Quello che si vede nelle foto di Gold Coast è una dimostrazione in scala reale di fisica applicata: energia dissipata, struttura sacrificale, occupante protetto. La Ferrari ha fatto il suo lavoro fino in fondo e Gordon, molto probabilmente, sta già cercando la prossima.