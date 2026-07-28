Stellantis stretta tra Europa e Stati Uniti: due mercati, due strategie sempre più lontane

Europa e Stati Uniti stanno prendendo strade sempre più diverse quando si parla di automobili. Nel Vecchio Continente le regole sulle emissioni spingono i costruttori verso modelli elettrici e gamme fortemente elettrificate. Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, il quadro politico ed economico continua a lasciare molto più spazio ai motori tradizionali e alle soluzioni ibride. Per Stellantis, come evidenziato da Auto Infos in un recente articolo, questa distanza rappresenta una delle sfide più complicate dei prossimi anni.

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Stellantis deve conciliare l’elettrificazione europea con la domanda americana di motori termici e ibridi

Il gruppo automobilistico guidato da Antonio Filosa è presente con forza su entrambi i mercati e controlla marchi che hanno storie, clienti ed esigenze molto diverse. Tenere insieme tutto non sarà semplice.

In Europa la direzione è ormai abbastanza chiara. Stellantis deve continuare a investire nell’elettrico, lavorando su batterie meno costose, autonomie più elevate e tempi di ricarica più brevi. Allo stesso tempo, però, benzina e ibrido continuano a pesare molto nelle vendite. Soprattutto tra le auto più accessibili, dove il prezzo resta decisivo e una vettura completamente elettrica non è ancora alla portata di tutti.

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Negli Stati Uniti il discorso cambia. Jeep e Ram, per esempio, costruiscono buona parte del loro successo su SUV, fuoristrada e pick-up. I clienti americani cercano potenza, capacità di traino, autonomia e libertà di scelta. Ridurre troppo velocemente l’offerta di motori termici potrebbe quindi allontanare una fetta importante del pubblico.

Stellantis si trova così a dover portare avanti più trasformazioni nello stesso momento. Deve sviluppare piattaforme per le auto elettriche, continuare a migliorare i motori a combustione e accelerare sul software. Quest’ultimo è diventato centrale: oggi sistemi multimediali, aggiornamenti da remoto e assistenza alla guida incidono sempre di più sulla qualità percepita di un’automobile.

Anche le fabbriche devono adattarsi. Gli stabilimenti europei e quelli americani non possono più limitarsi a produrre modelli quasi identici, cambiando soltanto qualche dettaglio. Servono impianti flessibili, fornitori diversi e linee capaci di seguire rapidamente l’andamento del mercato.

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Dunque dovrà essere chiarito nei prossimi mesi in che modo Stellantis intende gestire queste due anime. In Europa la transizione è dettata soprattutto dalle norme. Negli Stati Uniti, invece, saranno domanda e redditività a stabilire quanto a lungo motori termici e ibridi resteranno protagonisti.

Quello che oggi appare come un limite potrebbe però diventare un punto di forza. Essere presenti in mercati così diversi obbliga Stellantis a muoversi con maggiore rapidità e a costruire auto pensate davvero per chi dovrà comprarle, senza cercare di imporre la stessa ricetta ovunque.